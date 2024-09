Die Siemens Energy Aktie steht vor neuen Herausforderungen im Windkraftsektor. Ein chinesischer Hersteller hat einen Vorvertrag für 16 große Windturbinen in der Nordsee erhalten, was Bedenken hinsichtlich eines unfairen Wettbewerbs aufwirft. Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften warnen vor möglichen Jobverlusten und fordern einen besseren Schutz der europäischen Windindustrie. Der chinesische Anbieter unterbietet die Preise europäischer Hersteller erheblich, was nur durch staatliche Unterstützung möglich scheint. Zudem bestehen Sicherheitsbedenken bezüglich der Datenübertragung der Windanlagen.

Positiver Kurstrend trotz Herausforderungen

Trotz dieser Schwierigkeiten verzeichnete die Siemens Energy Aktie kürzlich einen Aufschwung im DAX. Das Unternehmen plant, einen der problembehafteten Onshore-Turbinen-Typen wieder auf den Markt zu bringen, was bei Anlegern auf positive Resonanz stößt. [...]

