© Foto: Richard Drew/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Anleger blicken auf den US-Inflationsbericht für August am Mittwoch, der die Entscheidung der Federal Reserve über die Zinssätze am 18. September beeinflussen könnte. Was der Markt erwartet.Die Inflationsdaten stehen bei den Finanzmarktteilnehmern wieder im Vordergrund, nachdem sie in Bezug auf die Relevanz für die wahrscheinliche Entwicklung der US-Zinssätze gegenüber den US-Arbeitsmarktdaten in den Hintergrund getreten waren. Laut Jay Hatfield, Geschäftsführer von Infrastructure Capital Advisors ist mit den US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um einen halben Punkt für September vom Tisch, da 142.000 neue Arbeitsplätze und eine Arbeitslosenquote von …