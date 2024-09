Schwanstetten (ots) -Betroffen sind mehrere Chargen der 0,5-Liter-Flaschen mit Bügelverschluss. Aufgrund einer möglichen mikrobiologischen Kontamination wird vom Verzehr abgeraten.Die Altenburger Brauerei GmbH warnt vor dem Verzehr mehrerer Chargen des hellen Bieres "Sommerhell" in der Bügelverschlussflasche. Angeboten wurde das Bier unter anderem in den Supermärkten von Globus, Kaufland und REWE.Mikrobiologische KontaminationDie betroffenen Bügelverschlussflaschen der Firma Altenburger Brauerei GmbH sind nach Angaben des Herstellers möglicherweise von einer mikrobiologischen Kontamination betroffen. Dadurch können sich Geruch und Geschmack verfälschen. Auch Trübungen können auftreten. Es wird vom Verzehr abgeraten. Eine akute Gesundheitsgefahr besteht nicht.Mehrere Chargen betroffenEs sind insgesamt vier Chargen betroffen, deren Mindesthaltbarkeitsdaten auf Januar und Februar 2025 fallen. Angeboten wurden die Bügelverschlussflaschen vor allem im Lebensmitteleinzelhandel, unter anderem bei Globus, Kaufland und REWE.Brauerei entschuldigt sich für den VorfallDie Altenburger Brauerei GmbH entschuldigt sich für den Vorfall. Betroffene Produkte können in der jeweiligen Verkaufsfiliale problemlos und auch ohne Vorlage des Kassenbons umgetauscht werden. Auch eine alternative Erstattung des Kaufpreises wurde unkompliziert angekündigt.Ausführliche Informationen zu diesem Produktrückruf finden Sie auch beim Verbraucherportal Einfach-Sparsam.de: https://www.einfach-sparsam.de/produktwarnung-altenburger-brauerei-ruft-altenburger-sommerhell-zurueckÜber einfach-sparsam.deDas 2006 live gegangene Verbraucher-Sparportal www.einfach-sparsam.de zählt zu den ältesten Portalen seines Segments. Gestartet mit der Idee, alles, was im Internet zum Thema Sparen zu finden ist, dem User gebündelt auf einem Portal anzubieten, wurde das Angebot durch Gutscheine, Rabattaktionen, Gratisangebote Supermarkt-Coupons erweitert. Durch die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl namhafter Onlineshops kann der Nutzer beim Online-Einkauf viel Geld sparen. Betreiber der Plattform einfach-sparsam.de ist die 1337 UGC GmbH in Schwanstetten bei Nürnberg und Leipzig.Pressekontakt:1337 UGC GmbHAm Sägerhof 3D-90506 SchwanstettenHerr Dominik Jaworskitel: +49 9170 9465 205e-mail: dominik.jaworski@1337ugc.deinternet: https://www.einfach-sparsam.deOriginal-Content von: einfach-sparsam.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174482/5860643