Bonn (www.anleihencheck.de) - Die geldpolitische Sitzung der EZB am Donnerstag dürfte in dieser Woche im Fokus stehen, da die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bei ~100% einpreisen, so die Analysten von Postbank Research.Die Pressekonferenz nach der Sitzung dürfte aufmerksam in Bezug auf Hinweise verfolgt werden, wie sich das Tempo der weiteren geldpolitischen Lockerung entwickeln könnte. Die Konjunktur-/Wachstums und Inflationsdaten würden derzeit Spekulationen anheizen, dass die EZB zu einem regelmäßigeren Tempo übergehen und beginnen könnte, die Leitzinsen bei jeder Sitzung zu senken. Am Freitag erhalten wir die Zahlen zur Industrieproduktion der Eurozone für Juli, die Aufschluss darüber geben dürften, ob sich der im zweiten Quartal beobachtete rückläufige Trend fortsetzt, so die Analysten von Postbank Research. Heute werde auch die Veröffentlichung des Sentix Anlegervertrauens für September erwartet - die Stimmung der Anleger in der Eurozone sei im August den zweiten Monat in Folge gesunken. ...

