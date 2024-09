München (ots) -Die Gäste:Karl-Theodor zu Guttenberg, CSU (Bundesverteidigungsminister a.D.)Gregor Gysi, Die Linke(langjähriger Fraktionsvorsitzender)Carlo Masala (Militärexperte)Florian Schroeder (Kabarettist)Jagoda MarinicAutorin)Paul Ronzheimer (Bild)Suche nach neuen Koalitionen und Deutschlands Rolle in der WeltIm Gespräch der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und der langjährige Fraktionsvorsitzende der Linkspartei Gregor Gysi.Ukrainische Offensive in Kursk und Lage an der FrontIm Studio der Professor für Internationale Politik und Militärexperte Carlo Masala.Es kommentieren: der Kabarettist und Autor Florian Schroeder, die Autorin und Stern-Kolumnistin Jagoda Marinic sowie der stellvertretende Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter Paul Ronzheimer."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5860674