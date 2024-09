Das globale Technologieunternehmen FPT hat kürzlich die Eröffnung seines ersten Büros in Stockholm, Schweden, bekannt gegeben. Dieser strategische Schritt wird durch die steigende Nachfrage des Landes nach digitalen Dienstleistungen und hochqualifizierten IT-Fachkräften in kritischen Bereichen wie dem Gesundheitswesen, der Automobilindustrie, dem Bank- und Finanzwesen und der grünen Transformation angetrieben.

The inauguration ceremony took place during the Vietnam-Sweden Business Forum in Stockholm, Sweden. (Photo: Business Wire)

Das neue Büro von FPT befindet sich im Lindholmen Science Park in Göteborg, Schwedens führendem Innovationszentrum mit einem lebendigen Ökosystem von über 375 führenden Unternehmen, und positioniert das Unternehmen näher an Branchenriesen, insbesondere in den Bereichen Automobil, Energie und Fertigung, wie der Volvo Group, Ericsson, Telia, SAAB, IBM und Semcon. Dieser strategische Standort ermöglicht es FPT, seine lokale Präsenz, seine Lieferkapazitäten und seine Beratungsdienste in Skandinavien und der gesamten europäischen Region auszubauen.

Schweden, das für seine führende Rolle bei der digitalen Transformation bekannt ist, verfügt über ein robustes Innovations-Ökosystem und eine umfassende, auf KI ausgerichtete Strategie für sektorübergreifende Zusammenarbeit und Investitionen. Die proaktiven Maßnahmen der schwedischen Regierung zur Behebung des digitalen Fachkräftemangels, einschließlich der Anwerbung ausländischer Technologieunternehmen und der Nutzung internationaler Talente, schaffen ein ideales Umfeld für FPT, um seine Präsenz zu etablieren und die Wachstumschancen des Landes zu nutzen. Das IT-Unternehmen plant außerdem, in den nächsten drei Jahren weltweit 1.000 Fachkräfte einzustellen, die den dynamischen europäischen Markt bedienen sollen.

Die Büroeinweihung fand im Rahmen des vietnamesisch-schwedischen Wirtschaftsforums statt, mit dem das 55-jährige Bestehen der diplomatischen Beziehungen gefeiert und die gemeinsame Vision beider Länder zur Förderung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen hervorgehoben wurde. Die von der vietnamesischen Botschaft in Schweden und FPT ausgerichtete Veranstaltung beinhaltete Diskussionen über den Ausbau der vietnamesisch-schwedischen Zusammenarbeit in den Bereichen digitale Transformation, Innovation, Automobil und Energiewende. An der Veranstaltung nahmen S.E. Tran Van Tuan, Botschafter von Vietnam in Schweden, Camilla Mellander, Generaldirektorin für Handelspolitik im schwedischen Außenministerium, sowie Vertreter von 50 Regierungsbehörden und Organisationen teil, darunter Volvo Cars, Swedbank, Swedfund, Syre und Vilja Solutions.

"Schweden war das erste westliche Land, das diplomatische Beziehungen zu Vietnam aufnahm, und unsere langjährige Partnerschaft beruht auf gegenseitigem Respekt und einer gemeinsamen Vision für Wachstum und Innovation. Als führendes vietnamesisches Unternehmen ist FPT bestrebt, diese Beziehung zu vertiefen, indem es die hochqualifizierten und einfallsreichen IT-Arbeitskräfte Vietnams nutzt, um technologische Kooperationen voranzutreiben, insbesondere in den Bereichen KI, Halbleiter, Automobil und grüne Transformation. Unser neues Büro wird als wichtige Brücke fungieren, die Unternehmen auf beiden Seiten miteinander verbindet und es nordischen Kunden ermöglicht, mit Spitzentechnologien, umfassenden Lösungen und dem Zugang zu einem Talentpool von Weltklasse zu innovieren und zu wachsen", sagte Dr. Truong Gia Binh, Gründer und Vorsitzender der FPT Corporation.

"Die vietnamesische Botschaft in Schweden ist der Ansicht, dass die Eröffnung eines Büros von FPT in Schweden einen positiven Schritt in der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Wissenschaft und Technologie darstellt. Die Aktivitäten von FPT in Schweden werden den lokalen Unternehmen helfen, nicht nur FPT, sondern auch vietnamesische Unternehmen im Allgemeinen besser kennenzulernen, und so eine Brücke für weitere Kooperationsaktivitäten zwischen den beiden Ländern bilden. Dies ist auch ein wichtiges Ereignis, das zur Feier des 55. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Vietnam und Schweden beiträgt", sagte S.E. Tran Van Tuan, der Botschafter Vietnams in Schweden.

FPT trat erstmals 2008 in den europäischen Markt ein und hat seither eine starke Präsenz in neun Ländern aufgebaut, wo es die digitale Transformation für über 150 führende Unternehmen aus verschiedenen Branchen vorantreibt. Das Technologieunternehmen hat seine lokale Präsenz durch strategische Partnerschaften und Übernahmen aktiv ausgebaut, darunter die Übernahme von RWE IT Slovakia, einer Tochtergesellschaft des europäischen Energieriesen RWE, 2014 und des französischen IT-Beratungsunternehmens AOSIS 2023.

Das neue Büro von FPT in Schweden befindet sich im Uni3 by Geely Building, Pumpgatan 1, 417 55 Göteborg, Schweden.

Die FPT Corporation ist ein globales Technologieunternehmen und führend in der Beratung, der Bereitstellung und dem Einsatz von Technologie- und Telekommunikationsdienstleistungen und -lösungen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 48.000 Mitarbeiter und erzielt einen Gesamtumsatz von 2,17 Milliarden US-Dollar (2023).

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar (2023) und über 30.000 Mitarbeitern in 30 Ländern.

Mit seinen erstklassigen Dienstleistungen in den Bereichen fortschrittliche Analytik, KI, digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IoT, Low-Code usw. bewältigt das Unternehmen komplexe Geschäftsmöglichkeiten und Herausforderungen. Das Unternehmen arbeitet mit über 1.100 Kunden weltweit zusammen, von denen fast 100 zu den Fortune Global 500-Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung, Versorgungsunternehmen und anderen gehören. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://fptsoftware.com/.

