Die Varta AG erlebt einen dramatischen Kurssturz an der Börse. Am Montagmorgen fiel die Aktie auf ein Tief von 1,33 Euro, was einem Minus von etwa 16 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht. Dieser Einbruch reiht sich in eine Serie von Kursverlusten ein, die das Unternehmen seit geraumer Zeit plagen. Experten sehen die Zukunft der Varta-Aktie äußerst kritisch und prognostizieren sogar einen möglichen Totalverlust für Anleger.

Rettungsversuche und Zukunftsaussichten

Trotz der düsteren Aussichten gibt es Bemühungen, das Unternehmen zu stabilisieren. Mehrheitseigner Michael Tojner betont, dass Varta als Einheit bestehen bleiben soll. Es wird spekuliert, dass namhafte Unternehmen wie Porsche bei der Rettung helfen könnten. Dennoch bleibt die finanzielle Lage angespannt: [...]

Hier weiterlesen