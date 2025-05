© Foto: Dall-E

Der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Richard Wolff geht extrem kritisch mit der Trump-Regierung ins Gericht. Und sieht dieses politische Handeln sogar in einem größeren historischen Zusammenhang.In einer schonungslosen Analyse schildert Richard Wolff "Trade Wars and Tariffs" in dem Podcast Upstream warum die Vereinigten Staaten sich in einer Phase des imperialen Niedergangs befinden - mit Donald Trumps Wirtschaftspolitik als Symptom und Brandbeschleuniger zugleich. Wolff argumentiert, dass sich die USA heute an einem ähnlichen Punkt befinden wie frühere Weltreiche kurz vor ihrem Zusammenbruch: Mit wirtschaftlicher Instabilität, wachsender politischer Isolation und einer …