München (ots) -Am Sonntag, den 8. September 2024, endeten die Paralympics in Paris mit einer noch einmal beeindruckenden und emotionalen Abschlussfeier. Seit Beginn der Spiele am 28. August hatten ARD und ZDF umfassend von den Paralympics berichtet, sowohl im Fernsehen als auch im Hörfunk und in den Online-Angeboten von ARD und ZDF.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Paris hat die Paralympics zu einem großartigen Sportfest gemacht - wir haben spannende Übertragungen erlebt, zutiefst bewegende Interviews, herausragende Athletinnen und Athleten mit ihren beeindruckenden Geschichten. Von der Eröffnungs- bis zur Schlussfeier waren die Paralympics das beherrschende Thema der ARD-Sport-Berichterstattung in den letzten zwölf Tagen: Neben den Livesendungen im Fernsehen wurde auch in unseren Nachrichten- und Magazinsendungen umfassend berichtet. Darüber hinaus haben wir unser Online-Angebot erheblich erweitert und weit mehr als 200 Stunden live im Stream gezeigt."ARD und ZDF haben die Paralympics im täglichen Wechsel live und im Rahmen von Highlight-Sendungen am Abend gezeigt. Insgesamt 28,9 Millionen Menschen haben die Übertragungen mit einem Gesamtvolumen von rund 60 Stunden im TV bei ARD und ZDF verfolgt. Damit wurden 36,9 Prozent der Bevölkerung erreicht. Die durchschnittliche Sehbeteiligung bei ARD und ZDF lag bei 1,01 Millionen Menschen und damit bei einem Marktanteil von 10,9 Prozent.Die meistgesehene Übertragung war die Eröffnungsfeier am 28. August 2024 im ZDF. Rund 2,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten die Sendung ein, der Marktanteil lag bei 14,7 Prozent. Im Ersten war die Abend-Sendestrecke zur Leichtathletik am 4. September am erfolgreichsten: Insgesamt 2,37 Millionen Menschen (10,5 Prozent Marktanteil) verfolgten unter anderem, wie Weitspringer Markus Rehm sich seine vierte Goldmedaille in Folge bei den Paralympics sichern konnte.Das Online-Angebot wurde ebenfalls sehr gut angenommen. In der ARD Mediathek, über die HbbTV-App, auf sportschau.de und in den Online-Angeboten des ZDF wurden insgesamt 5 Millionen Streaming-Views verzeichnet. Die On Demand-Nutzung der Videos summierte sich auf 3,7 Millionen Abrufe.Auch die Hörfunkwellen der ARD haben aus Paris noch umfangreicher als bei den vergangenen Paralympics berichtet, mit News, Story, Talks und Live-Reportagen. Paralympics-Sieger wie Markus Rehm und Taliso Engel standen live und authentisch an der Talkleitung in Paris Rede und Antwort. Gemessen an der Anzahl der aus Paris geführten Reporter-Talks hat sich das Programmvolumen seit den von der Zeitverschiebung her vergleichbaren Paralympics 2012 in London mehr als verdoppelt - auf diesmal rund 330.Der Norddeutsche Rundfunk war der verantwortliche ARD-Sender für die Paralympics.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deNDR Presse und Kommunikation,E-Mail: presse@ndr.de, Tel.: 040 - 4156 2300Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5860730