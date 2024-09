© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E



Die Aktie von Merck verzeichnete am Montagmorgen einen Rückgang, nachdem ein Wettbewerber in einer klinischen Studie Fortschritte bei der Krebstherapie gemeldet hatte. Summit Therapeutics, ein kleineres Biotech-Unternehmen, teilte am Sonntag mit, dass sein Antikörper Ivonescimab das Risiko des Krankheitsfortschritts oder Todes im Vergleich zu Mercks Keytruda um 49 Prozent gesenkt habe. Die Ergebnisse der HARMONi-2-Studie, die in China an Lungenkrebspatienten durchgeführt wurde, sorgten für einen Kursanstieg der Summit-Aktien zeitweise um über 50 Prozent. Tipp aus der RedaktionDiese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. …