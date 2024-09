Das amerikanische Luft- und Raumfahrtunternehmen bleibt in den Schlagzeilen. Am Sonntag bot der Konzern satte Gehaltserhöhungen an, um einen Streik der Belegschaft zu verhindern. Mehr Details dazu gibt es hier. Kein Tag vergeht ohne irgendwelche Schlagzeilen von Boeing. In der jüngsten Vergangenheit war es die Nachricht über verzögerte Auslieferung für die Modelle 777X infolge von entdeckten Schäden bei Testflügen im Bereich der Flügel, die für Verunsicherung sorgte. Am Sonntag gab es erneut interessante ...

