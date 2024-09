Cardano News: Warum steigt die ADA-Aktivität jetzt so stark an?

Die letzten Wochen zeigen einmal wieder, dass Kryptowährungen stark von spekulativen Blasen, aber auch von dem alltäglichen Geschehen bestimmt werden. Gerade Cardano konnte zuletzt gegen Ende des Monats August merklich zulegen, nachdem das Datum für das große Chang-Update bekannt gegeben worden war. Aus dem daraus resultierenden Hype stieg der ADA-Token von einem Preisniveau von 0,34 US-Dollar auf fast 0,40 US-Dollar, bevor er jedoch bis zum letzten Freitag einen Kurs von 0,30 US-Dollar erreichte.

In den letzten Tagen begann Cardano jedoch wieder mit einem erneuten Preisanstieg, der heute bereits das Niveau von 0,34 US-Dollar durchbrochen hat. Wir verraten, was dahintersteckt.

Chang-Upgrade sorgt für merkliche Veränderungen

Die aktuellen Daten von Santiment zeigen, dass es in den letzten Tagen zu einem besonders schnellen Anstieg der täglich aktiven Adressen gekommen ist. Erst am 05. September konnte ein lokaler Höchststand bei 52.000 Adressen festgestellt werden - zuletzt wurde eine so hohe Anzahl im vergangenen Mai erreicht. Allerdings ist die Anzahl der aktiven ADA-Wallets in den letzten Tagen wieder ein wenig gesunken.

Dies lässt darauf zurückschließen, dass vor allem die Einführung der Chang Hard Fork, die am 01. September stattgefunden hatte, den erneuten Hype anfachen konnte. Das Chang-Upgrade selbst gilt als ein wichtiger Bestandteil der Voltaire-Ära - dem letzten Abschnitt der Cardano-Roadmap. Danach wird die Führung des Projekts auf die Cardano-Community übertragen, die über einen Verfassungsausschuss die Governance-Rolle übernimmt.

Ein weiterer Grund, warum Cardano aktuell wieder mehr Zuflüsse durch Anleger erhält, dürfte der verstärkte Fokus von Meme-Coins auf der Blockchain sein. Erst vor wenigen Tagen ist nämlich die Cardano-Meme-Coin-Plattform Snek gestartet und konnte damit vor allem Kleinanleger überzeugen (wir berichteten).

Allerdings konnte Cardano in den letzten Tagen lediglich die Verluste der letzten zwei Wochen wieder wettmachen und liegt aktuell mit einem Plus von 1,85 Prozent in den letzten sieben Tagen bei einem Preis von 0,3407 US-Dollar. Es bleibt also abzuwarten, ob Cardano-Meme-Coins langfristig dem Ökosystem und dem ADA-Token helfen können oder ob sich die meisten Meme-Coin-Investoren weiterhin auf Ethereum- und Solana-Projekte fokussieren werden. Solana-Projekte sind dank der geringen Gebühren für viele Kleinanleger attraktiv, während gerade die Ethereum-Meme-Coins mit häufig hohen Staking-Renditen punkten können. Denn obwohl viele Meme-Token heutzutage keine Utility oder einen richtigen Zweck bieten, wird das Meme-Coin-Staking immer beliebter.

Neue Plattform für Meme-Coin-Staking: Crypto All-Stars überrascht mit Presale-Erfolg

Bereits in der Vergangenheit haben viele Meme-Coin-Projekte ein eigenes Staking-Programm geboten, um so die Community langfristig binden zu können. Crypto All-Stars ($STARS) hingegen setzt auf eine eigene Staking-Plattform, MemeVault genannt. Hier lassen sich gleich elf verschiedenen Meme-Token einsetzen, um regelmäßige Renditen zu erhalten. Dazu zählen zunächst Meme-Coin-Größen wie Dogecoin, Shiba Inu, PEPE oder FLOKI, später sollen noch weitere Projekte hinzugefügt werden.

Sämtliche Renditen werden in Form von $STARS-Token ausgezahlt, der selbst als Meme-Coin agiert. Die Entwickler hinter Crypto All-Stars haben diesbezüglich ehrgeizige Ziele geäußert, denn sie möchten den $STARS-Token in die Top 10 der Meme-Coin-Sparte pushen.

Interessant ist, der $STARS-Token den ERC-1155-Standard nutzt, der es ermöglicht, theoretisch eine unendliche Anzahl an Token mit nur einer Überweisung zu versenden. Dies soll Kosten und Zeit reduzieren und damit attraktive Konditionen für Meme-Coin-Anleger bieten.

Gleichzeitig setzt Crypto All-Stars einen starken Fokus auf den bereits laufenden Presale: Ganze 20 Prozent aller $STARS-Token werden für den Presale-Verkauf bereitgehalten, weitere 25 Prozent sind für das Presale-Staking verplant. Letzteres bietet aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 1.271 Prozent und gilt damals als besonders attraktiv. Das sehen wohl auch viele Anleger so, denn obwohl Crypto All-Stars erst vor kurzer Zeit in den Vorverkauf gestartet ist, wurden mittlerweile über 1,1 Millionen US-Dollar gesammelt. Grund genug, sich näher mit dem Projekt zu beschäftigen und einen Blick in das offizielle Whitepaper zu werfen.

