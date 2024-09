EQS-News: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

FCR Immobilien AG: Profitable Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2024, positiver Ausblick für Gesamtjahr



09.09.2024 / 14:45 CET/CEST

FCR Immobilien AG: Profitable Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2024, positiver Ausblick für Gesamtjahr Umsatz aus Vermietung und Verkauf bei soliden 26,6 Mio. Euro

EBT (4,8 Mio. Euro) und FFO (3,9 Mio. Euro) weiter robust

Eigenkapitalquote auf 28,6 % erhöht Pullach im Isartal, 09.09.2024: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) hat auch im ersten Halbjahr 2024 ihre nachhaltig profitable Geschäftsentwicklung fortgesetzt. In einem weiterhin dynamischen Marktumfeld konnte FCR einen Umsatz aus Vermietung und Verkauf in Höhe von 26,6 Mio. Euro (Vj. 31,0 Mio. Euro) erzielen. Drei kleinere Objekte wurden im Berichtszeitraum strategiegemäß veräußert, alle oberhalb der Gutachtenwerte. Der Verkaufserlös lag dabei bei 8,7 Mio. Euro (Vj. 11,9 Mio. Euro). Im operativen Geschäft schlägt sich die innovative Softwarelösung Immowin24, durch die sämtliche Prozesse digitalisiert werden, weiter in nachhaltigen Effizienzgewinnen nieder. In diesem Zuge konnten auch wesentliche Aufwandsposten in den ersten sechs Monaten 2024 signifikant reduziert werden. So sank der Materialaufwand von 3,9 Mio. Euro auf 3,5 Mio. Euro, der Personalaufwand verringerte sich von 2,5 Mio. Euro auf 1,7 Mio. Euro und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verminderten sich von 1,8 Mio. Euro auf 1,4 Mio. Euro. Insgesamt lagen diese Aufwendungen damit um 1,6 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr. Das Zinsumfeld stellte sich im ersten Halbjahr 2024 weiterhin als herausfordernd dar. Durch marktbedingt höhere Zinsen stiegen die Finanzaufwendungen auf 8,1 Mio. Euro (Vj. 7,0 Mio. Euro). Das Vorsteuerergebnis, EBT, stellt sich mit 4,8 Mio. Euro (Vj. 5,8 Mio. Euro) aber ebenso robust dar wie die Funds from Operations, FFO, mit 3,9 Mio. Euro (Vj. 4,7 Mio. Euro). Beide Leistungsindikatoren unterstreichen die profitable Geschäftsentwicklung der FCR. Dass das FCR-Geschäftsmodell in allen Marktphasen erfolgreich funktioniert, belegt auch der Periodenüberschuss für das erste Halbjahr 2024 in Höhe von 4,2 Mio. Euro (Vj. 5,5 Mio. Euro). Neben den positiven Ergebniskennzahlen stellt sich auch die FCR-Konzernbilanz gestärkt dar. So konnte das langfristige Vermögen auf 425,4 Mio. Euro (31.12.2023: 418,6 Mio. Euro) ausgebaut werden, und die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 27,9 % zum Jahresende 2023 auf nun 28,6 %. Auch der Blick auf das Immobilienportfolio der FCR ist sehr erfreulich. Der Marktwert aller FCR-Immobilien beläuft sich zum Halbjahr 2024 auf über 400 Mio. Euro. Zum 30.06.2024 waren die Objekte zum 12,5-fachen der annualisierten Nettomiete bewertet. Der EPRA-Net Asset Value, NAV, stieg zum Stichtag auf 143,2 Mio. Euro an. Auf Basis des positiven Geschäftsergebnisses, der klaren Ausrichtung auf die aktive Bestandshaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland und der Einschätzung, dass der Zins-Peak erreicht wurde, bestätigt FCR ihren optimistischen Ausblick für das Gesamtjahr 2024, der von einer weiter profitablen Unternehmensentwicklung ausgeht. Der Halbjahresfinanzbericht 2024 wird ab dem 16.09.2024 auf der FCR-Website im Investor Relations-Bereich unter https://fcr-immobilien.de/investor-relations/finanzberichte/ zum Download zur Verfügung stehen. Über die FCR Immobilien AG Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt rund 90 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf knapp 33 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt. Website: fcr-immobilien.de LinkedIn: linkedin.com/company/fcr-immobilien-ag X (ehemals Twitter): @FCR_Immobilien Facebook: facebook.com/fcrimmobilien Unternehmenskontakt Ulf Wallisch Senior Director, Head of Operations Management Telefon +49 89 413 2496 11 E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de FCR Immobilien AG Kirchplatz 1 82049 Pullach im Isartal www.fcr-immobilien.de Vorstand: Falk Raudies (Vors.), Christoph Schillmaier Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse HRB 210430 | Amtsgericht München



