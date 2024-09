Hamburg (ots) -Tchibo wird 75 und feiert das Jubiläum mit vielen Aktionen und Angeboten. Allen voran kommt exklusiv zum Tchibo Geburtstag der Gold-Mocca zurück. Den beliebten Klassiker mit dem aromatisch-harmonischen, leicht fruchtigen Geschmack gibt es ab sofort als Limited Edition für 2,75 Euro pro 250 Gramm in den Tchibo Filialen, aber nur solange der Vorrat reicht.Sechs Wochen lang bedankt sich Tchibo mit zahlreichen Aktionen und besonderen Angeboten bei seinen Kundinnen und Kunden. Denn schließlich waren sie es, die diese einzigartige Unternehmensgeschichte erst möglich gemacht haben. In seinem Online-Shop, den Filialen und im Lebensmittelhandel sagt Tchibo dafür: Danke!Gebührend angestoßen wird auch: In den Filialen mit leckerem Filterkaffee, der - passend zum Jubiläum - für 75 Cent pro Tasse ausgeschenkt wird. Das Angebot gilt eine Woche lang, vom 9. September bis zum 15. September in allen Filialen mit Kaffeebar. Und zu Hause gelingt das auch: entweder mit dem Genuss einer Tasse Gold-Mocca oder der Sonderedition des beliebten Feine Milde. Als weiteres Jubiläums-Highlight können TchiboCard Kundinnen und Kunden eine exklusive Erlebnisreise auf eine Tchibo Kaffeefarm gewinnen: Es werden 10 Reisen nach Tansania verlost! Auch die Fans des Non Food Sortiments kommen auf ihre Kosten: Für sie wird es in den Jubiläums-Wochen viele besonders attraktive Produkt-Angebote geben.Jede Reise beginnt mit einem ersten kleinen Schritt. Bei Tchibo Gründer Max Herz war das ein Paket mit Kaffee. Ob er aber 1949 geahnt hat, dass er mit seiner innovativen Idee, feinsten Kaffee per Post zu verschicken, den Grundstein für ein einzigartiges Geschäftsmodell gelegt hat? Gute Ideen hatte er viele: So brachte er inspiriert von seiner Kaffeeleidenschaft 1954 einen ganz besonderen Kaffee auf den Markt: den Gold-Mocca. Er wurde schnell zum beliebtesten Kaffee Deutschlands.Übrigens: Filialen gibt es seit 1955. Auch damit gelang Max Herz ein Novum: Denn dort gab es Kaffee im Stehausschank. Die Kundinnen und Kunden stürmten die Filiale. Von Beginn an gab es bei Tchibo immer etwas zum Kaffee dazu, Aufbewahrungsdosen, Küchentücher und mehr. 1973 entstand daraus das wöchentlich wechselnde Non Food Sortiment.Für alle, die mehr über die einmalige Geschichte von Tchibo wissen wollen: Zum 75. Geburtstag hat Tchibo eigens einen Jubiläumsfilm gedreht, der online und im TV zu sehen sein wird - eine emotionale Reise durch die Zeit von 1949 bis 2024. Auf diese Reise durch die gemeinsame Geschichte nimmt auch das Tchibo Jubiläumsmagazin die Kundinnen und Kunden mit. Und zum Nachhören: In der Jubiläumsfolge des Tchibo Podcasts "Fünf Tassen täglich" tauchen wir ein in 75 Jahre Tchibo Geschichte, die so eng mit der Bundesrepublik verbunden ist, wie der Kaffee mit der Kaffeetasse.Seit 75 Jahren ist Tchibo nah an den Wünschen seiner Kundinnen und Kunden. Und daran wird sich auch in den nächsten Jahrzehnten nichts ändern!Weitere Infos im Tchibo Newsroom (https://www.tchibo.com/de/de/news/tchibo-wird-75-happy-birthday-und-vielen-dank).Pressekontakt:Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsE-Mail: presse@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/5860818