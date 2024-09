Leipzig (ots) -Wir möchten Sie gern auf einen Schwerpunkt zur Geschichte der friedlichen Revolution, der DDR und des Mauerfalls hinweisen.Mit der achtteiligen Animationsserie "Fritzi und Sophie - Grenzenlose Freundschaft" und der sechsteiligen animierten Dokuserie "Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR?" erzählt der MDR für ein junges Publikum historisch-politische Ereignisse in glaubwürdigen, spannenden und fesselnden Geschichten."Fritzi und Sophie - Grenzenlose Freundschaft" basiert auf dem Kinofilm "Fritzi - Eine Wendewundergeschichte" und auf der Buchvorlage von Hanna Schott "Fritzi war dabei" über zwei unzertrennliche Mädchen Fritzi (12) und Sophie (12) in Leipzig, DDR, 1989. Als Sophies Mutter ins Visier der Stasi gerät, muss Sophie in den Westen fliehen. Aber Fritzi will nicht, dass sie ihre Freundin nie wieder sieht...Ausführliche Informationen finden Sie im Mediendossier:https://ots.de/sWIfaWDie Animationsserie ist im ARD-Vorführraum abrufbar.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5860810