In der Aktie des brasilianischen Flugzeugbauers Embraer ist es in der vergangenen Woche zu einem scharfen Reversal gekommen. Sollten Anleger jetzt Gewinne mitnehmen?Um über 80 Prozent haben sich die Anteile des brasilianischen Flugzeugbauers Embraer in diesem Jahr bereits verteuert. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten stehen sogar Gewinne von 117 Prozent zu Buche. Hierfür profitierte das Unternehmen auch von der Schwäche seiner Konkurrenten. Während Boeing in einer tiefen Qualitäts- und Sicherheitskrise steckt, musste Airbus vor einigen Wochen eine Senkung seiner Produktionsprognose bekanntgeben. Das treibt Airlines zunehmend in die Hände der wenigen Alternativen, die es auf dem globalen …