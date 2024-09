Jukka Nihtilä hat heute die Leitung des Bereichs Business Development von Sisvel übernommen.

Nihtilä, bisher Head of Business Development, Multimedia and New Segments bei Nokia Technologies, ist weithin anerkannt als eine bedeutende Persönlichkeit auf dem globalen Markt für Patenttransaktionen und wurde kürzlich von IAM zu einem der weltweit führenden IP-Strategen gekürt.

Nihtilä wird von der Sisvel-Niederlassung in Barcelona aus arbeiten und ein umfangreiches Aufgabengebiet übernehmen, um neue Geschäftschancen zu erkennen und bestehende zu optimieren. Zugleich wird er sicherstellen, dass das Unternehmen die Kenntnisse und Fähigkeiten seines hochtalentierten Teams bestmöglich nutzen kann.

"Ich freue mich, in einer solch spannenden Zeit zu Sisvel zu wechseln", sagt er. "Diese Firma genießt einen ausgezeichneten Ruf für ihre flexiblen, innovativen Ansätze zur Bewältigung der Herausforderungen, die ein immer komplexerer Technologiemarkt mit sich bringt. Sie hat erfolgreiche Lizenzierungsprogramme mit einer Reihe hervorragender Unternehmen und Forschungseinrichtungen entwickelt. Ich freue mich darauf, zusammen mit meinen neuen Kollegen auf diesem Fundament aufzubauen und noch mehr Möglichkeiten für die Firma und ihre Partner ausfindig zu machen."

"Dass wir Jukka an Bord geholt haben, ist ein weiterer starker Indikator für den Ehrgeiz von Sisvel und die Fähigkeit des Unternehmens, die Besten des Marktes für sich zu gewinnen", sagt Sisvel-President Mattia Fogliacco. "Wir sind schon stolz darauf, der älteste und größte Patentpool-Betreiber in Europa zu sein, aber wir werden uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wir sind vielmehr entschlossen, noch dynamischer und unternehmerischer zu werden, damit wir bei den Veränderungen, die unser Markt derzeit erlebt, weiterhin an vorderster Front dabei sind. Unser Ziel ist die Gestaltung der Zukunft, und ich bin zuversichtlich, dass Jukka mit seiner profunden Erfahrung und seiner großartigen Erfolgsbilanz eine wichtige Rolle beim Erreichen dieses Ziels spielen wird."

Über Sisvel

Sisvel wird von der Überzeugung geleitet, dass Zusammenarbeit, Erfindungsgabe und Effizienz wichtig sind, um die Bedürfnisse von Patentinhabern und denjenigen, die ihre Technologien nutzen möchten, zu vereinbaren. Auf einem komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Markt lassen wir uns von dem Prinzip leiten, durch die Entwicklung und Umsetzung von flexiblen, zugänglichen Kommerzialisierungslösungen faire Bedingungen für alle zu schaffen.

Sisvel We Power Innovation

