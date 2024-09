Coburg (ots) -Prägnanter, moderner und funktionaler: Die HUK-COBURG erscheint in neuem Corporate Design. Damit trägt die Versicherungsgruppe mit Sitz in Coburg der zunehmenden Digitalisierung Rechnung.Grafische Reduzierung und Modernisierung"Die Anforderungen an ein Corporate Design haben sich in den letzten Jahren stark verändert", erläutert Jörg Quehl, Leiter Marketing der HUK-COBURG. "Mit dem neuen Design schaffen wir ein nahtloses Markenerlebnis, bei dem unsere Kundinnen und Kunden ideal mit uns interagieren können - und das über alle Kanäle hinweg: von persönlichen Touchpoints wie unseren Außenstellen bis hin zu digitalen Produktangeboten und -services.Durch den Einsatz eines modularen Designsystems werden Prozesse noch schlanker und tragen somit ihren Teil zu unseren günstigen Versicherungsangeboten bei und sichern zugleich einen einheitlichen Markenauftritt", erklärt Quehl weiter.Darüber hinaus entwickelt sich die HUK-COBURG vom reinen Versicherer zu einem Serviceanbieter rund um das Thema Mobilität und steht somit in einem erweiterten Marktumfeld mit anderen Unternehmen im Wettbewerb. Zur stärkeren Abgrenzung und besseren Sichtbarkeit in diesem dynamischen Umfeld trägt ein strahlenderes Gelb und eine neu entwickelte Hausschrift bei.Markenkern bleibt unverändertDer Kern des neuen CD ist jedoch unverändert. Er vermittelt nach wie vor die starken Markenwerte der HUK-COBURG: Sicherheit und Partnerschaftlichkeit. Hierfür steht weiterhin die Silhouette der Veste Coburg. Der Namenszusatz der Stadt Coburg bleibt ebenso Bestandteil, wenn auch in reduzierter Form.Das Corporate Design des erfolgreichsten deutschen Direktversicherers, der HUK24, die zur HUK-COBURG gehört, wird in diesem Zuge nicht angepasst.Hier gibt es einen visuellen Eindruck des neuen Corporate Designs.Pressekontakt:Weitere Informationen und Kontakt:HUK-COBURG UnternehmenskommunikationE-Mail: presse@huk-coburg.deLea SchreiberTel.: 09561/96-22610E-Mail: lea.schreiber@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7239/5860895