Die Nvidia-Aktie präsentiert sich zum Start in die neue Woche wieder freundlicher - heute klettert der Titel des KI-Giganten bis an die Kursmarke von 95 Euro. Am vergangenen Freitag ging es allerdings deutlich nach unten mit Tech-Werten wie Nvidia und Co., unter dem Strich verlor die Nvidia-Aktie 4,2% auf 92,56 Euro. Auf Jahressicht können sich Nvidia-Aktionäre allerding immer...

