Munsbach (www.fondscheck.de) - Im September wird nun auch die US-Notenbank mit Zinssenkungen beginnen, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum HESPER FUND - Global Solutions (ISIN LU1931806399/ WKN A2PED9, T-6 EUR Acc).Trotz einiger schlechter Nachrichten vom Arbeitsmarkt würden die meisten Daten auf eine sanfte Landung hindeuten. Die Ängste vor einer drohenden Rezession seien übertrieben und die Sorgen über eine verspätete Reaktion vonseiten der FED hätten sich rasch zerstreut. Die US-Wirtschaft sei im zweiten Quartal um revidiert 3% gewachsen, getragen von einem robusten Konsum. Die Experten von ETHENEA würden nicht davon ausgehen, dass die Abschwächung am Arbeitsmarkt die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen werde. Aus dem schwachen Wachstum in der Eurozone und dem Rückgang der Gesamtinflation dürfte sich für die EZB zudem Spielraum für aggressivere Zinssenkungen ergeben, obwohl die Disinflation im Dienstleistungssektor zum Stillstand gekommen sei. ...

