Herzlich Willkommen zum "eMobility Update" ! Die Sendung wird Ihnen diese Woche präsentiert von Mennekes, Ihrem Partner für intelligente eMobility-Ladeslösungen. Redaktionell starten wir mit einem spannenden SUV-Coupé aus China in die neue Woche: Der Xpeng G6 ist ab sofort auch in Deutschland bestellbar. Das Model Y von Tesla, immerhin das meistverkaufte Elektroauto der Welt, hat in Deutschland nun einen Konkurrenten mehr. Und der kommt aus China: ...

