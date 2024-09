Köln (ots) -E WIE EINFACH zeigt mit dem Powerhaus auf Festivals in ganz Deutschland, wie nachhaltige Energie erlebbar wird. Eine von E WIE EINFACH in Auftrag gegebene repräsentative Studie, durchgeführt von Appinio, verdeutlicht jetzt, dass auch die Festivalbesucher:innen zunehmend Wert auf nachhaltige Erlebnisse legen.Festivalfans wollen grüner feiernDer Stellenwert von Festivals ist hoch: Laut der Studie[1] liegen Festivals unter den Top 3 der regelmäßig besuchten Veranstaltungen - sogar häufiger als Konzerte. Die Ergebnisse zeigen, dass Nachhaltigkeit dabei eine immer größere Rolle spielt:1. Fast zwei Drittel (58,2 %) sind bereit, einen Aufpreis für ihre Tickets zu zahlen, um den CO2-Fußabdruck wirksam zu reduzieren. Besonders die 18- bis 24-Jährigen zeigen in diesem Zusammenhang eine hohe Bereitschaft und würden auch etwas mehr für eine CO2-emissionsärmere Veranstaltung ausgeben - trotz ihrer Sensibilität für Ticketpreise. Realistisch ist laut Studie ein Aufpreis von fünf bis zehn Euro.2. Zudem nutzen 50,2 % der Befragten bereits wiederverwendbare Produkte wie Teller und Besteck, um den Festivalbesuch nachhaltiger zu gestalten, während sogar 47,3 % angaben, sie würden ihren Müll mitnehmen und zu Hause recyceln.3. Auffällig ist zudem der hohe Stellenwert, den die Energieversorgung auf Festivals hat: Für 57,1 % der 16- bis 17-Jährigen ist die Powerbank im Gepäck wichtiger als Dosenravioli.E WIE EINFACH trifft den Nerv der jungen GenerationDie Ergebnisse der Studie verdeutlichen, dass E WIE EINFACH mit seinen nachhaltigen Initiativen die Bedürfnisse der jungen Festivalbesucher:innen anspricht. Ob bei Baumpflanzaktionen mit Glücksgefühle-Initiator Lukas Podolski oder der grünen Gratis-Stromversorgung für alle im E WIE EINFACH Powerhaus - durch das Engagement in Sachen Nachhaltigkeit werden Festivals Stück für Stück grüner und das Erlebnis damit unbeschwerter. E WIE EINFACH positioniert sich damit auch als Vorreiter für grüne Energie auf Großveranstaltungen.[1] An der Studie nahmen 1.500 Personen mit nationaler repräsentativer Verteilung des Alters und Geschlechts teil.Pressekontakt:E WIE EINFACH GmbHBettina DongesSalierring 47-5350677 Köln0221-17737-308presse@e-wie-einfach.deOriginal-Content von: E WIE EINFACH GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69289/5860918