Nächster Deal: Element79 Gold stößt weitere Nevada-Projekte ab

Anzeige / Werbung Element79 Gold schließt einen weiteren, strategischen Grundstücksdeal ab. Es ist noch nicht lange her, da hat Element79 Gold (WKN A3EX7N / CSE ELEM) sein Flaggschiffprojekt Maverick Springs in Nevada für über 5 Mio. CAD nach Australien verkauft, vor allem, um sich stärker auf sein Hauptprojekt konzentrieren zu können. Das besteht darin, die historische Gold- und Silbermine Lucero in Peru wieder in Betrieb zu nehmen. Doch Element79s Projektportfolio in Nevada umfasste eine ganze Reihe weiterer interessanter Projekte. Von denen hat man nun, wie soeben bekannt wurde, drei weitere verkauft. Bei den Projekten handelt es sich um Elder Creek, North Mill Creek und Elephant, die alle im Lander County von Nevada gelegen sind. Sie gehen an eine noch private Gesellschaft namens 1472886 B.C. Ltd. aus British Columbia und zwar mit allen Rechten und Pflichten sowie historischen Daten und Bohrkernmaterial. Dafür erhält Element79 Gold eine Barzahlung in Höhe von 45.200 USD und insgesamt 5 Mio. Stammaktien einer neuen Gesellschaft (NEWCO), in die diese Projekte eingebracht werden. Dabei wird ein Kurs von 0,10 CAD angenommen, sodass das Unternehmen von CEO James Tworek insgesamt 545.200 USD für diese drei Nevada-Projekt erhält. Die Transaktion ist wie schon der Verkauf von Maverik Springs an die australische Sun Silver oder die Veräußerung von Projekten an Centra Mining teil von Element79s umfassender Strategie das 2021 von Waterton Global Resource Management übernommene Projektportfolio neu auszurichten, um sich auf aussichtsreichsten Assets zu konzentrieren, während man gleichzeitig über die erhaltenen Aktien an einem potenziellen, zukünftigen Erfolg der Projekte beteilig bleibt. Dass sich das lohnen kann, zeigt das Beispiel Sun Silver / Maverick Springs. Hier erhielt Element79 3,5 Mio. Sun Silver-Aktien zu 0,20 AUD pro Aktie. Aktuell notieren die Papiere in Australien bei 0,595 AUD und damit fast drei Mal so hoch… Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

