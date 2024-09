Aktuell nähert sich der Bitcoin wieder dem Niveau des Kursrutsches von Anfang August an. Auch viele andere Kryptowährungen stehen unter Druck. Im Gespräch mit €uro am Sonntag erklärt Christopher Garlich, Geschäftsführer von Heliad Crypto Partners, wieso ein differenzierter Blick auf den Sektor wichtig ist, weshalb das Bild vom Wilden Westen für die Branche nicht mehr gilt und welche Neuerungen im Bereich Blockchain von Relevanz sind. €uro am Sonntag: Der Bitcoin läuft seit einigen Monaten in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...