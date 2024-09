Du hast sicher mitbekommen, dass bei der AT&S AG Aufsichtsratschef Hannes (Androsch) am Sesselbein von Vorstandschef Andreas (Gerstenmayer) sägt. Die Tatsache allein ist unschön, dass der Machtkampf (am Freitag gabs eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung) an die Medien (die Presse berichtete, klick hier) gespielt wurde, ist für Hannes (ist 86 Jahre, er hält 17,55 Prozent) peinlich. Allerdings ...

