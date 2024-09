An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Montag weiter bergab gegangen. Sie folgten damit dem jüngsten Kursrutsch in den USA. Dort hatten Wachstumsängste, ausgelöst durch einen insgesamt schwachen Arbeitsmarktbericht, insbesondere Technologiewerte unter Druck gesetzt. Die BYD-Aktie hält sich in diesem angeschlagenen Marktumfeld dennoch relativ positiv. Diese Marken sind für einen möglichen Ausbruch jetzt wichtig.Vor allem die chinesischen Festlandsbörsen und der Markt in Hongkong, wo am Freitag ...

