Bald neue Aktien im S&P 500® das sind die Auf- und Absteiger!

Am 23. September sollen neue Unternehmen in den Index kommen, aber es müssen auch welche diesen verlassen.



In den Index der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen werden die Unternehmen Palantir, Dell und Erie Indemnity aufgenommen. Palantir hat sich auf Datenanalyse spezialisiert und arbeitet mit dem US-Geheimdienst und Regierungsbehörden zusammen. Dell ist ein US-amerikanischer Hersteller von Computern und Speichersystemen und Erie Indemnity ist ein Versicherungsunternehmen. Die Aktien konnten von der Nachricht profitieren. Aus dem Index fällt die amerikanische Fluggesellschaft American Airlines, der Onlinehändler Etsy und der Laborbetreiber Bio-Rad.















Der Ausblick auf die Börsenwoche



Quelle: HSBC