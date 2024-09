© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Die Auflösung des Yen-Carry-Trade dürfte sich im September fortsetzen und das Risiko eines weiteren großen Ausverkaufs mit sich bringen, so Devisenstrategin Kathy Lien.Lien, Managing Director of Forex Strategy bei BK Asset Management, sagte am Montag gegenüber CNBC, dass die Abwärtstendenzen bei den US-Renditen und dem US-Dollar den japanischen Yen weiter in die Höhe treiben würden. "Wir haben eine Stimmung der Risikovermeidung, die wir bereits an den Finanzmärkten beobachten, und das wird zu einer weiteren Auflösung von Carry Trades führen, die wir bereits gesehen haben", so Lien weiter. Yen-Trader würden demnach die Aktienkurse beobachten und sich von ihnen leiten lassen. "Vielleicht wird …