Als kleiner Makler wird man nur mit einem hohen Spezialisierungsgrad dauerhaft erfolgreich sein können, meint ATTIKON Vorstand Thomas Michels. Was will ATTIKON durch Aufkäufe in der Maklerbranche verändern? Und was ist der Schlüssel zum Erfolg für ATTIKON? Ein Gespräch über Strategie, Stabilität und Synergien. Interview mit Thomas Michels, Vorstandsvorsitzender der ATTIKON FINANZ AGHerr Michels, ATTIKON ist als Aufkäufer für Gewerbe- und Sachmakler tätig. Was treibt ATTIKON konkret an? Was will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...