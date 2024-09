Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG

09.09.2024 / 17:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE



Unternehmen: Cantourage Group SE

ISIN: DE000A3DSV01



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 09.09.2024

Kursziel: 11,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse (CFA)



Starke Umsatzentwicklung setzt sich im Juli und August fort - veröffentlichte Guidance für 2024 bestätigt unsere Erwartung

Die Cantourage Group SE hat am Dienstagnachmittag in einer Adhoc die Umsatzentwicklung von Januar bis August bekanntgegeben und zudem erstmals in diesem Jahr eine konkrete Umsatzguidance veröffentlicht.

Der Umsatz im Zeitraum Januar bis August belief sich auf 24,9 Mio. EUR und hat damit den Wert des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von 23,6 Mio. EUR bereits übertroffen. Damit haben sich die Umsätze seit der Teillegalisierung im April äußert dynamisch entwickelt. Zudem war Cantourage aufgrund der starken Nachfrage in einigen beliebten Produktkategorien ausverkauft, sodass die tatsächliche Nachfrage eine noch stärkere Entwicklung ermöglicht hätte. Die Verstetigung der Nachfrage in Kombination mit der verbesserten Produktverfügbarkeit durch die Ausweitung der Produktionskapazitäten sowie des Lieferantennetzwerkes hat das Unternehmen dazu veranlasst, nun erstmals für das laufende Geschäftsjahr eine konkrete Umsatzguidance zu veröffentlichen. So erwartet das Management Erlöse in der Bandbreite von 37 Mio. EUR bis 43 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024. Entsprechend sehen wir uns in unserer Umsatzerwartung von 40,5 Mio. EUR für 2024 bestätigt, wenngleich der August aufgrund der starken Dynamik einen gewissen Spielraum zum Anheben unserer Prognose bieten könnte.



[Grafik]



Aktie u.E. durch politische Diskussion belastet: Der Aktienkurs hat sich im August konträr zur starken Topline entwickelt. Dies dürfte u.E. auch auf die Aussagen von Friedrich Merz zurückzuführen sein, der die Legalisierung des Cannabis für einen Irrweg der Ampel-Regierung hält. Entsprechend kündigte er an, bei einer Regierungsübernahme durch CDU und CSU das Gesetz rückgängig zu machen. Ob hiermit eine Rückkehr zum Status vor dem 01.04.2024 gemeint ist oder eine Anpassung des jetzigen Gesetzes zur Entschärfung der von der CDU erwarteten Mehrbelastung der Justiz und Polizei wird nicht klar. In diesem Zusammenhang ist jedoch nochmals wichtig zu betonen, dass Cantourage ausschließlich mit medizinischem Cannabis handelt und dieser Bereich auch bei einer möglichen, aber u.E. unwahrscheinlichen Rückkehr zum Status vor dem April 2024 nicht direkt betroffen sein dürfte. Allerdings hätte eine Reklassifizierung von Cannabis als Betäubungsmittel eine Rückkehr zu den Herausforderungen in der ärztlichen Verordnung zur Folge.

Fazit: Auch wenn wir dem Investment Case ein politisches Risiko nicht absprechen können, sehen wir die Ausgangslage von Cantourage gegenüber dem Jahreswechsel, als die Aktie noch deutlich über dem aktuellen Niveau notierte, signifikant verbessert. Rating und Kursziel werden entsprechend bestätigt.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30743.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



1984541 09.09.2024 CET/CEST



°