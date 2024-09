München (ots) -Lange Zeit waren Daten, Fakten und Zahlen ihr Leben. Rebecca Gischel arbeitete in der IT-Branche, verdiente gut und musste sich über ihre Zukunft nicht viele Gedanken machen. Bis die 34-Jährige den Druck der Leistungsgesellschaft nicht mehr aushalten konnte und wollte. Kurzerhand hing sie ihren Beruf an den Nagel und widmete sich der Kunst. Sie folgte damit einem Ruf. Heute gilt sie als erfolgreiche Künstlerin in der Landeshauptstadt Bayerns, deren Werke international ausgestellt und für mehrere tausend Euro verkauft werden. Ihre Geschichte ist dabei vor allem von jeder Menge Mut, innerem Antrieb und Willensstärke geprägt.Der Ruf der Kunst: Wie ein schottisches Abenteuer Rebecca Gischels Leben für immer veränderteEs passierte in Schottland. Als die Münchnerin eine Reise ins Land der Gälen unternahm, kehrte sich ein lange im Unterbewusst schlummerndes Gefühl nach außen. Als eine Art Weckruf beschreibt die Künstlerin dies heute. In einigen Nächten, bepackt nur mit einem Zelt in den malerischen Highlands, erlebte sie spirituelle und mystische Erfahrungen. Für Rebecca Gischel ein Wendepunkt in ihrem Leben. Sie kehrte ihrem bisherigen kontrollierten und rationalen Leben samt gesellschaftlichen Zwängen den Rücken und hing bereits wenige Wochen nach ihrer Rückkehr in München ihren Beruf an den Nagel. Heute ist ihr Leben von der abstrakten Malerei geprägt. "Gewisse Dinge lassen sich nicht mit Worten ausdrücken. Meine Erfahrungen werden daher zu Bildern", sagt die 34-Jährige.Spachtel statt Tastatur: Warum Rebecca Gischel die Dunkelheit liebt und ihr Licht in der Kunst findetWenn die Künstlerin loslegt, muss es dunkel sein. Die Jahreszeiten mit wenigen Sonnenstunden schätzt sie dabei am meisten. Dabei ist der Akt des Malens selbst viel mehr als die Kombination von Leinwand und Farbe. Die Münchnerin malt in der Nacht und dann, wenn sie sich in einem nahezu tranceartigen Zustand befindet. Erst dann, wenn die Rationalität weicht und der Intuition den freien Raum überlässt. Dieser Prozess dauert gut und gerne mehrere Stunden. Es brauche seine Zeit, bis sie sich in einem ganz besonderen Zustand befindet und in eine neue Realität abtaucht. Gemalt wird seit Jahren mit genau einem Spachtel und einem Pinsel. Ihr Spachtel sei dabei fast schon so dick wie ihre eigene Hand, so viele getrocknete Farbschichten befinden sich auf ihm. Doch für Rebecca Gischel ein wichtiges Ritual."Meine Kunst möchte einen Zugang zu den Tiefen der menschlichen Seele offenbaren und für das große Geheimnis unserer Existenz öffnen.", sagt die Künstlerin. Blaue und violette Farbtöne, eine Kombination aus Licht und Schatten. So lassen sich die meisten ihrer Werke beschreiben. Dabei folgt diesem Schema keine gezielte Strategie. Vielmehr sei es ihr Unterbewusstsein, dass sie am Ende wieder und wieder zu den blauen Tönen und Formen führt. "Für mich sind Farben eng verbunden mit Gefühlen und Stimmungen", so die Künstlerin. Für sie ist Kunst inzwischen ein wichtiges Ventil. Ein Ventil, Gefühle auszudrücken. Sie drehen sich größtenteils um die Wunder des Seins und übergeordnete Fragen. Philosophisch und spirituell - aber nicht esoterisch. Inzwischen fährt die 34-Jährige jedes Jahr in die schottischen Highlands. Nach wie vor mit einem Zelt und jeder Menge Zeit im Gepäck. Und bis heute erlebt sie dort spirituelle Wunder und eine tiefe Verbundenheit mit der Natur und dem Kosmos.Rebecca Gischel als aufstrebende Künstlerin und VorbildMit ihrer Kunst ist sie inzwischen europaweit unterwegs. So stellt Gischel unter anderem in England, Slowenien und Schottland aus. Auch in den USA war sie bereits vertreten. Rebecca Gischel ist auf den meisten Ausstellungen anwesend. Ihr ist die direkte Reaktion der Betrachtenden wichtig. Nicht, um Erklärungen abzugeben, sondern um zuzuhören. Den Interpretationen und Gefühlen. Das schönste Lob sei, so Gischel, wenn in den betrachtenden Personen jene Emotionen geweckt werden, wie jene beim Entstehungsprozess. Aktuell bereitet die aufstrebende Künstlerin weitere Projekte für internationale Ausstellungen vor. Rebecca Gischel aus München wird in den kommenden Jahren einen beachtenswerten Erfolgsweg in der Kunstszene bestreiten. Mit ihrer Geschichte ist sie der lebende Beweis dafür, dass Menschen sich aus gesellschaftlichen Zwängen lösen können und ihrer inneren Stimme folgen sollten. Damit ist sie ein Vorbild für viele Menschen in München und weit darüber hinaus.Weitere Informationen zur Künstlerin finden sich auf der Website von Rebecca Gischel unter: https://www.rebecca-gischel.de/Pressekontakt:Die Künstlerin steht Journalisten für einen Gastbeitrag oder Interview gerne zur Verfügung.Bitte wenden Sie sich an: Deutscher Kunst Fachverlag, redaktion@dkfverlag.deOriginal-Content von: DKF Deutscher Kunst Fachverlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175707/5861034