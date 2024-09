Der niederländische Ladepunktbetreiber PowerGo hat seinen bisher größten HPC-Standort in Europa eröffnet. Der neue Schnellladepark am Lillebælt an der dänischen Autobahn E20 umfasst sieben 400-kW-Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten. Anfang dieses Jahres gewann PowerGo die Ausschreibung der dänischen Straßenbehörde (Vejdirektoratet) und erhielt dadurch die Möglichkeit, sein Netz öffentlicher Ladestationen um den Schnellladestandort bei Lillebælt Syd ...

