Der Platinpreis zeigt sich zu Beginn der neuen Handelswoche leicht im Plus. Am frühen Montagmorgen wurde das Edelmetall bei 929 US-Dollar gehandelt, ein Anstieg um 0,57 % gegenüber dem letzten Wochenschluss von 924 US-Dollar. Trotz dieses kleinen Zuwachses bleibt die längerfristige Perspektive gemischt, was den Blick der Anleger auf die umfangreicheren Marktdynamiken lenkt. Hier folgt nun eine eingehende Betrachtung der jüngsten Entwicklungen und technischen Indikatoren.Anzeige:An den globalen Märkten traten am Freitag Gewinnmitnahmen in ...

