Berlin (ots/PRNewswire) -Timekettle, der Experte für KI-Dolmetscher-Ohrhörer, hat auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) 2024 seine neueste Innovation, die W4 Pro AI Interpreter Earbuds, vorgestellt. Die W4 Pro sind mehr als ein Gerät, sie funktionieren wie ein persönlicher Assistent, der die sprachübergreifenden Kommunikationsanforderungen erfüllt, wenn man ausländische Gäste empfängt, mehrsprachige Online-Meetings durchführt oder geschäftlich oder privat ins Ausland reist."Dolmetscher-Ohrhörer wie die W4 Pro sind auch dann unverzichtbar, wenn Telefone für die Übersetzung verwendet werden, da sie ein besseres und intensiveres Benutzererlebnis bieten", sagte Leal Tian, Geschäftsführer von Timekettle. "In der sprachübergreifenden Kommunikation besteht ein wachsender Bedarf an bedeutungsvollen Gesprächen und tieferen Verbindungen, die über einfache Übersetzungen hinausgehen, insbesondere für Geschäftsleute, Einwanderer und Reisende. Die W4 Pro erfüllen diese Anforderungen, indem ein natürliches, freihändiges Gespräch mit Augenkontakt ermöglicht und so eine reibungslosere Interaktion gewährleistet wird."Die W4 Pro erfüllen die unterschiedlichsten Kommunikationsanforderungen in drei verschiedenen Modi. Der erste Modus konzentriert sich auf das Simultandolmetschen von einer Person zur anderen. Er verfügt über eine fortschrittliche Technologie, die eine sofortige Übersetzung in einer Zwei-Wege-Gesprächssituation ermöglicht. Das duale Dolmetschersystem definiert erfolgreiche Kommunikation neu, indem es zwei Stimmen zu einem einzigen Fluss verschmelzen lässt. Die Ohrhörer sind außerdem mit einem dreifachen Mikrofon-Array ausgestattet, das die Spracherkennung und Übersetzungsgenauigkeit verbessert.Für Fachleute, die mehrsprachige Meetings leiten, ist der Listen & Play-Modus der W4 Pro die ideale Wahl. Er ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen Hören und Sprechen mit Simultanübersetzung. Die KI-Semantiksegmentierung von Timekettle sorgt für eine schnelle Satzanalyse und verbessert so die Kommunikation und Produktivität, während AI Memo intelligente Zusammenfassungen nach Besprechungen bereitstellt.Der dritte Modus ist für Online-Interaktionen wie Videoanrufe oder das Streaming von Inhalten ausländischer Medien gedacht und stellt sicher, dass die Benutzer jedes Wort verstehen, indem Untertitel in Echtzeit übersetzt und nach dem Meeting oder der Veranstaltung Audiozusammenfassungen bereitgestellt werden. Außerdem sind unerwartete Anrufe in einer Fremdsprache kein Problem mehr, denn die W4 Pro bieten eine Einweg-Übersetzungshilfe und Untertitel in Echtzeit, die ein schnelles Erfassen von Informationen und effiziente Gespräche ermöglichen.Timekettle ist sich der Bedeutung von Benutzerkomfort und Effizienz bewusst und hat die W4 Pro mit einem offenen Ohrdesign ausgestattet, das lang anhaltenden Komfort gewährleistet, ohne die Privatsphäre oder die Hygiene zu beeinträchtigen. Darüber hinaus bereichert die High-End-Klangqualität jede Interaktion und macht sie vergleichbar mit professionellen Audiosystemen.Bedeutender Meilenstein für "Babel Fish"Timekettle wurde vom "Babel Fish" inspiriert, einem magischen Wesen aus dem Science-Fiction-Film "Per Anhalter durch die Galaxis". Mit "Babel Fish" können Menschen fremde Sprachen verstehen. Seit seiner Gründung ist Timekettle bestrebt, einen echten "Babel Fish" zu schaffen, der es jedem ermöglicht, frei in verschiedenen Sprachen zu kommunizieren.In den vergangenen acht Jahren hat Timekettle die sprachübergreifende kulturelle Kommunikation durch eine Reihe innovativer Produkte revolutioniert. Zunächst führte Timekettle einen Handheld-Übersetzer ein, der trotz der Tatsache, dass die Benutzer eine Taste drücken und warten mussten, die Verständigung zwischen den Sprachen erheblich erleichterte. Die Entwicklung wurde mit den M3 Translator Earbuds fortgesetzt, die es dem Benutzer ermöglichen, zuzuhören und zu antworten, auch wenn ein manuelles Umschalten der Audiokanäle weiterhin erforderlich ist.Der Durchbruch gelang mit den Timekettle WT2 Edge Simultaneous Translator Earbuds, die mit der HybridComm-Technologie ausgestattet sind, die eine bidirektionale Echtzeit-Kommunikation ermöglicht. Die Benutzer konnten gleichzeitig sprechen und zuhören, wodurch die Gespräche natürlicher und effizienter wurden.Anfang dieses Jahres hat Timekettle seine Technologie weiterentwickelt, um die Audiosignale mehrerer Personen in fünf verschiedenen Sprachen gleichzeitig zu verarbeiten und so die Grenzen der sprachübergreifenden Kommunikation zu erweitern.Jeder technologische Fortschritt von Timekettle zielt darauf ab, die sprachübergreifende Kommunikation so nahtlos wie die gleichsprachige Interaktion zu gestalten. Die Timekettle W4 Pro AI Interpreter Earbuds ermöglichen eine reibungslose und effektive Kommunikation bei globalen Geschäftsverhandlungen in verschiedenen Sprachen. Timekettle wird sich auch in Zukunft für die Freiheit der Kommunikation einsetzen und seine Produkte kontinuierlich weiterentwickeln, um natürliche und effiziente sprachübergreifende Interaktionen zu ermöglichen.Informationen zu TimekettleTimekettle wurde 2016 gegründet und widmet sich der Förderung der sprachübergreifenden Kommunikation durch innovative Produkte und Lösungen. Timekettle wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter der CES Innovation Award, der iF Design Award und der Japan Good Design Award. Die Produkte von Timekettle erfüllen mit Stolz die Anforderungen an die sprachübergreifende Kommunikation in einer Vielzahl von Benutzerszenarien, z. B. beim Leben im Ausland, auf Reisen, in mehrsprachigen Meetings und Klassenzimmern sowie in der Fertigung und Logistik und darüber hinaus. 