Die Volkswagen AG steht vor großen Herausforderungen. Der Aktienkurs des Automobilriesen ist in den letzten Monaten stark unter Druck geraten und fiel am Dienstag um weitere 0,8 Prozent auf 91,24 Euro. Seit seinem 52-Wochen-Hoch im April hat das Papier rund 29 Prozent an Wert verloren. Angesichts der sich zuspitzenden Lage hat der Konzern angekündigt, den eingeschlagenen Sparkurs bei der Kernmarke VW noch einmal zu verschärfen.

Düstere Aussichten für die Branche

Die gesamte Autobranche befindet sich in einer schwierigen Situation. Experten sehen die deutsche Automobilindustrie zunehmend an Boden verlieren, insbesondere gegenüber der chinesischen Konkurrenz im Bereich der Elektromobilität. Hohe Energiepreise, bürokratische Hürden und eine schleppende digitale Transformation belasten die Wettbewerbsfähigkeit. [...]

Hier weiterlesen