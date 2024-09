Händler:innen in Europa fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Denn im Konkurrenzkampf gegen Temu, Shein und Co. ziehen sie derzeit den kürzeren. Das hat zum Glück auch die Politik erkannt - doch ob sie schnell genug agiert, bleibt abzuwarten. Objektiv gesehen hat die Politik gar nicht so lange gebraucht, um die Kritik der deutschen und europäischen Händler:innen - online wie offline - gegen Temu und Shein zu verstehen und zu verinnerlichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...