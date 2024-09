Erweiterung erhöht den Gesamtbetrag der Serie-B-Finanzierung auf 43,25 Millionen Pfund

Erlöse unterstützen die Erbringung des klinischen Wirksamkeitsnachweises für MOv18 IgE

Epsilogen, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Immunglobulin E (IgE)-Antikörpern zur Behandlung von Krebs, gibt heute den Abschluss einer Erweiterungsfinanzierung der Serie B in Höhe von 12,5 Millionen Pfund bekannt, wodurch sich die Gesamtsumme der Serie B auf 43,25 Millionen Pfund erhöht. Mit dieser Finanzierung wird der klinische Wirksamkeitsnachweis für den führenden Wirkstoff MOv18 IgE in einer Phase-Ib-Studie mit platinresistentem Eierstockkrebs (PROC) sowie die weitere Entwicklung der IgE-basierten Pipeline des Unternehmens finanziert. Die Finanzierung wurde vollständig von den bestehenden Investoren durchgeführt, darunter British Patient Capital, Novartis Venture Fund, Epidarex Capital, 3B Future Health Fund und ALSA Ventures.

MOv18 IgE ist der erste therapeutische IgE-Antikörper, der in die Klinik kommt. Dieser erste Antikörper seiner Klasse zielt auf den Folatrezeptor alpha (FRa), ein Antigen, das bei einer Vielzahl von Krebsarten vorkommt, darunter Eierstock-, Endometrium-, Lungen- und dreifach negativer Brustkrebs. In einer Phase-I-Studie erwies sich MOv18 IgE als sicher und gut verträglich, wobei auch erste Anzeichen klinischer Aktivität beobachtet wurden, wie in Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-023-39679-9) berichtet wurde. Bei der Phase-Ib-Studie handelt es sich um eine zweiteilige Dosis-Eskalations- und Expansionsstudie bei Patienten mit FRa-positivem PROC, deren Krankheit nach =4 vorherigen Krebstherapien fortgeschritten ist.

MOv18 IgE verfügt über einen einzigartigen Wirkmechanismus, der es von anderen derzeit in der Klinik und auf dem Markt befindlichen Wirkstoffen unterscheidet. Zu den Schlüsselaspekten dieses Mechanismus gehört die hochaffine Bindung an seinen kognitiven Hauptrezeptor, FceR1, wodurch eine Immunüberwachung und eine starke, von myeloischen Zellen angetriebene Abtötung von Tumorzellen ermöglicht wird. Darüber hinaus bewirken IgE-Antikörper eine Modulation der immunologischen Mikroumgebung des Tumors in Richtung einer entzündungsfördernden Wirkung, was zu einer erhöhten Anzahl aktivierter T-Zellen und tumortötender Makrophagen innerhalb des Tumors führt.

Tim Wilson, CEO von Epsilogen, sagte: "Wir freuen uns sehr über die anhaltend starke Unterstützung durch unsere bestehenden Investoren und danken ihnen. Das Versprechen von IgE zur Behandlung von Krebs basiert auf seinem einzigartigen Wirkmechanismus, und MOv18 IgE ist das erste, das jemals am Menschen getestet wurde. Alles ist bereit für die Einleitung der Phase Ib, die in Kürze erfolgen wird, und wir freuen uns darauf, über die Fortschritte der Studie zu berichten."

Über Epsilogen Ltd

Epsilogen ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Immunglobulin E (IgE)-Antikörpern zur Behandlung von Krebs. Die natürliche Funktion von IgE besteht darin, eine immunologische Abwehr gegen bestimmte Parasiten zu bieten. Diese Funktion macht es zu einem idealen Mittel zur Behandlung von soliden Tumoren, da es eine hohe Wirksamkeit, einen besseren Zugang zum Tumor und eine lange Halbwertszeit im Gewebe aufweist.

Epsilogens führender Produktkandidat, MOv18 IgE, ist der erste therapeutische IgE-Antikörper, der in die Klinik kommt, und ermutigende Daten aus einer abgeschlossenen Phase-I-Studie haben gezeigt, dass MOv18 IgE sicher und gut verträglich ist und erste Anzeichen einer klinischen Aktivität aufweist. Epsilogen hat vor kurzem die großtechnische GMP-Herstellung von MOv18 IgE erfolgreich abgeschlossen (dies ist das erste Mal, dass dies für einen IgE-Antikörper erreicht wurde) und wird im Laufe dieses Jahres eine Phase-Ib-Studie mit platinresistenten Eierstockkrebspatientinnen beginnen. Das Unternehmen entwickelt außerdem eine Pipeline von IgE-Therapien in der Onkologie sowie eigene Plattformen, darunter IgE-Bispecifics und einzigartige IgE/IgG-Kombinationsantikörpermoleküle (IgEGs) mit verbesserter Funktionalität.

Epsilogen nahm seine Tätigkeit 2017 als Spin-Out-Unternehmen des King's College London auf und hat Risikokapitalfinanzierungen unter anderem von Epidarex Capital, Novartis Venture Fund, 3B Future Health, British Patient Capital, ALSA Ventures und Schroders Capital erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter epsilogen.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240908554119/de/

Contacts:

Kommunikationsberater für Epsilogen Ltd:

Simon Conway

Seniorgeschäftsführer

FTI Consulting

epsilogen@fticonsulting.com

+44 (0)20 3727 1000