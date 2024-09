Deletion of Instruments from Boerse Frankfurt - 09.09.2024

The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.09.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.09.2024



ISIN Name

BMG162501057 BROOKFIELD REINSURA. A LV

USU9226NAA38 VERALTO 23/26 REGS

USU9226NAC93 VERALTO 23/33 REGS

XS2051055908 CHINALCO CAP.H.19/UND.FLR

