Die Brenntag SE-Aktie verzeichnete am Donnerstag im XETRA-Handel einen bemerkenswerten Aufschwung. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im jüngsten Quartal kletterte der Kurs um 1,4 Prozent auf 65,22 Euro. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zu den jüngsten Finanzergebnissen des Unternehmens. Im abgelaufenen Quartal musste Brenntag einen Gewinnrückgang hinnehmen, wobei das Ergebnis je Aktie von 1,23 Euro im Vorjahr auf 1,03 Euro sank. Gleichzeitig schrumpfte der Umsatz um 1,89 Prozent auf 4,18 Milliarden Euro.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Trotz der aktuellen Herausforderungen blicken Analysten optimistisch in die Zukunft. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 4,71 Euro je Aktie. Zudem erwarten Anleger eine leichte Erhöhung der Dividende von 2,10 Euro auf 2,13 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 79,14 Euro, was ein erhebliches Potenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau darstellt. Die nächste Bilanzvorlage ist für den 12. November 2024 geplant und dürfte weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens liefern.

