Die Freenet-Aktie verzeichnete am Freitag einen leichten Rückgang an der Frankfurter Börse. Zum Handelsschluss notierte das Wertpapier bei 26,64 Euro, was einem Minus von 0,5 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen sich Analysten optimistisch für die Zukunft des Telekommunikationsunternehmens. Im Durchschnitt wird ein Kursziel von 30,96 Euro prognostiziert, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Bemerkenswert ist auch die positive Entwicklung des Gewinns je Aktie im letzten Quartal, der sich von 0,21 Euro auf 0,39 Euro fast verdoppelte.

Dividendenaussichten und Jahresprognose

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten eine Erhöhung der Dividende von 1,77 Euro auf 1,84 Euro je Aktie. Diese Prognose unterstreicht das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Darüber hinaus rechnen Analysten für das Gesamtjahr 2024 mit einem Gewinn je Aktie von 2,24 Euro. Trotz eines Umsatzrückgangs im vergangenen Quartal bleibt die langfristige Perspektive für Freenet positiv, was sich in den optimistischen Schätzungen der Finanzexperten widerspiegelt.

