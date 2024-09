BP, der britische Ölriese, verzeichnete am Montag leichte Kursbewegungen an der Londoner Börse. Trotz des laufenden Aktienrückkaufprogramms, bei dem das Unternehmen am 9. September über 6,3 Millionen eigene Aktien erwarb, zeigte sich der Kurs volatil. Die Aktie bewegte sich im Tagesverlauf zwischen 4,05 GBP und 4,09 GBP, was die aktuelle Unsicherheit im Markt widerspiegelt.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der jüngsten Kursschwankungen sehen Analysten weiterhin Potenzial in der BP-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,24 GBP, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 0,310 USD erwartet, was die Attraktivität für Anleger unterstreicht. Die nächsten Quartalszahlen, die für Ende Oktober angesetzt sind, könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

BP Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...