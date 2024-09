Apple hat die neue Generation seiner In-Ear-Kopfhörer vorgestellt. Die Airpods 4 kommen in zwei Ausführungen - mit und ohne aktive Geräuschunterdrückung. Wir sagen dir, worauf es bei der Airpods-Wahl sonst noch ankommt. Wie erwartet hat Apple im Rahmen seines Herbstevents am 9. September 2024 eine neue Airpod-Generation vorgestellt. Erstmals haben Nutzer:innen bei den Airpods 4 aber die Qual der Wahl, denn die In-Ear-Kopfhörer kommen in zwei Versionen. ...

