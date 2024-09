Die Korrektur nähert sich dem Ende! Kann PEPU jetzt x50 erreichen?

Die letzten Monate waren von einer Korrektur geprägt, die zwar eigentlich nicht heftig in dem Sinne war, dass es starke Kursverluste gegeben hätte, aber heftig darin, wie lange sie angehalten hat. Seit nunmehr 6 Monaten läuft der Kurs des Bitcoins seitwärts und praktisch alle anderen großen Altcoins laufen ähnlich.

Gute Chancen gab es praktisch gar nicht und nicht wenige Anleger packte in den letzten Wochen schon der Frust. Der Freitag letzte Woche war ein besonders schwarzer Tag für den Kryptomarkt. Doch der Zinsentscheid der Fed nächste Woche könnte die Korrektur beenden. Und dann haben Meme-Coins wieder ihre Sternstunden.

(Der Bitcoin notierte monatelang seitwärts, doch jetzt mehren sich die Anzeichen für ein Ende der Korrektur - Quelle: Tradingview.com)

Pepe Unchained könnte der Coin sein, der bald x50 schafft!

Derzeit gibt es nur wenige Coins, denen Analysten eine Entwicklung von x10 zutrauen. Und noch einmal deutlich weniger, die das Potenzial für x50 haben. Doch Pepe Unchained könnte genau dieser Coin sein, der das schafft. Und das glauben nicht nur verschiedene Analysten, sondern auch die treue Community, die sich das Projekt aufgebaut hat. Denn mittlerweile folgen fast 21.000 Anleger der Entwicklung ihres neuen Lieblingscoins auf sozialen Netzwerken wie X (ehemals Twitter) und Telegram.

(Die Community von $PEPU hat bereits kräftig in den Coin investiert - Quelle: pepeunchained.com)

Die große Community von $PEPU hat zu einer ebenso hohen Nachfrage nach den $PEPU-Tokens im ICO geführt. Deshalb konnten bereits mehr als 12,6 Mio. US-Dollar eingesammelt werden und es werden jeden Tag mehr. Die Nachfrage dürfte nach dem offiziellen Börsenstart auch noch einmal deutlich anziehen. Die derzeitigen Erfolge könnten also nur einen Bruchteil der möglichen Kursexplosion in naher Zukunft darstellen.

Erfahre jetzt mehr über Pepe Unchained.

Die größten Stärken von Pepe Unchained

Eine der größten Stärken von Pepe Unchained ist mit Sicherheit sein Staking-Pool. Dieser bietet Anlegern derzeit eine unglaublich hohe Rendite von 163 Prozent pro Jahr. Mit mehr Tokens im Pool könnte diese zwar ein wenig sinken, bei dieser astronomischen Höhe dürfte sie aber noch für lange Zeit überdurchschnittlich hoch bleiben.

Das hat dazu geführt, dass mittlerweile bereits 984 Mio. $PEPU-Tokens gestakt wurden. Das könnte beim Handelsstart zu einem knappen Angebot führen, da gestakte Tokens in der ersten Handelswoche für den Verkauf gesperrt werden. Pepe Unchained hat aber noch ein anderes Ass im Ärmel.

(Der Staking-Pool von $PEPU zahlt eine unglaublich hohe Rendite aus - Quelle: pepeunchained.com)

Die meisten Meme-Coins hängen auf irgendeiner Blockchain eines größeren Coins. Das Team hinter $PEPU arbeitet dagegen an einer eigenen Blockchain. Eine Layer 2 für Ethereum. Diese ist äußerst effizient und ermöglicht schnelle, günstige und sichere Transaktionen. Das könnte dazu führen, dass andere Coins bald ebenfalls auf dieser einzigartigen Layer-2-Lösung aufgelegt werden.

Somit entstünde um $PEPU ein eigenes Ökosystem, worauf der Kurs wahrscheinlich mit einer regelrechten Explosion reagieren würde. Anleger, die diese Chance nicht verpassen wollen, sollten sich aber beeilen. In wenigen Stunden erhöht der Presale von $PEPU seine Preise. Damit könnte die letzte Chance, die Tokens günstig zu kaufen, für immer verschwunden sein.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.