Ethereum: Werden die Layer-2s nun zum Konkurrenten?

Ethereum hat mittlerweile durch die Einführung unterschiedlichste Features wie Proto-Danksharding schon selbst einige seiner Skalierungsprobleme besser in den Griff bekommen. So konnten auf diese Weise die Gebühren von zuvor durchschnittlich 2,44 USD am 12. März auf zuletzt 0,46 USD reduziert werden.

Daher stellt sich jetzt die Frage, ob die Ethereum-Blockchain wirklich noch so sehr wie zu Beginn auf die Layer-2s angewiesen ist oder diese sich mittlerweile nicht sogar zu einem Übel der Layer-1 entwickelt haben. Dies könnte auch Buterins Verkäufe seiner Layer-2-Coins erklären.

Diesen Fragen wollen wir im folgenden Beitrag nachgehen und Sie über die neusten Entwicklungen von Ethereum und seinen Skalierungslösung informieren. Erhalten Sie nun spannende Einblicke!

Layer-2s überholen langsam Ethereum

Die Ethereum-Layer-2s konnte ihren TVL (Total Value Locked) in diesem Jahr von 11,24 Mrd. USD auf derzeit 33,29 Mrd. USD um 196,23 % steigern. In derselben Zeit war die Erhöhung bei Ethereum von 21,68 Mrd. USD auf derzeit 44,13 Mrd. USD sowie mit 92,62 % nur rund halb so hoch.

Bemerkenswert ist, dass die ETH-Layer-2s ihren TVL nominal um 22,05 Mrd. USD steigern konnten und Ethereum selbst um 22,45 Mrd. USD. Somit wachsen die Skalierungslösungen mittlerweile rund genauso schnell wie ETH selbst.

Bei der Anzahl der täglich aktiven Wallets nimmt Ethereum mittlerweile nur noch mit 13,3 % und 371.600 Adressen eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu seinen Layer-2s ein. Von diesen ist wiederum die Base Chain von der zentralen Kryptobörse Coinbase mit 35,9 % führend, während Polygon PoS mit 21,7 % auf dem zweiten und Arbitrum mit 14,3 % auf dem dritten Platz liegt.

Jetzt beliebtesten ETH-Layer-2-Presale entdecken!

Täglich aktive Wallets auf Ethereum und seinen Layer-2s | Quelle: basierend auf Artemis

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei den täglichen Transaktionen ab. Auch hier ist Ethereum mittlerweile mit 1,1 Mio. nur noch auf dem vierten Platz, was gerade mal noch 9,7 % entspricht. In diesem Bereich hat ETH die größten Einbußen erlitten, während es hinter Base, Polygon PoS und Arbitrum liegt.

Tägliche Transaktionen auf Ethereum und seinen Layer-2s | Quelle: basierend auf Artemis

Lediglich bei den Gebühren ist Ethereum weiterhin führend. So wurden am gestrigen Tage 767.400 USD eingenommen. Dies entspricht weiterhin beeindruckenden 89,2 % des auf dem gesamten Ethereum-Netzwerk erwirtschafteten Umsatzes. Lediglich Base kann mit 3,4 % einen erwähnenswerten Anteil erzielen, während alle anderen zusammen nur auf 7,4 % kommen.

Tägliche Gebühreneinnahmen von Ethereum und seinen Layer-2s | Quelle: basierend auf Artemis

Bemerkenswert ist auch das hohe DEX-Volumen, welches weiterhin über Ethereum abgewickelt wird. Selbst nach den Rücksetzern ist ETH mit 774.900 USD und einem Anteil von 48,3 % weiterhin mit großem Abstand führend. Base kommt mit 360.700 bisher nicht einmal auf die Hälfte und Arbitrum sogar nur auf 281.000 Mio. USD.

Jetzt in neuartige ETH-Skalierungslösung investieren!

Fazit: Verliert Ethereum aufgrund seiner Layer-2s an Bedeutung?

Das hohe DEX-Volumen auf Ethereum ist vor allem auf die etablierten Lösungen wie Uniswap und die schrittweise Verbesserung der Skalierungsprobleme zurückzuführen. Somit wurden weniger Nutzer von Ethereum verdrängt, als viele vielleicht befürchtet hätten.

Sicherlich haben sich nun mehr Anwender und mit ihnen auch die Transaktionen auf die Layer-2s verlagert. Dennoch scheint sich die DeFi-Aktivität wie an den dezentralen Kryptobörsen weiterhin auf Ethereum abzuspielen, dass dafür auch eine deutlich höhere Sicherheit bietet als seine Layer-2s. Dies könnte ein weiterer Grund für das aktuelle Verhältnis sein.

Die Gebühreneinnahmen von Ethereum sind jedoch im Verhältnis zu seinen Skalierungslösungen noch dominant. Zudem stellt dies auch das Haupteinnahmemodell der Blockchain dar, sodass ETH nicht an Bedeutung verloren hat.

Stattdessen wird Ethereum weiterhin als Layer-1 benötigt, auf welcher alle Transaktionen der Sidechains abgespeichert werden. Somit wird die Blockchain auch künftig ihre Relevanz auf dem Kryptomarkt behalten. Dennoch ist mit einer weiteren Verteilung der Nutzer auf die teilweise spezialisierten Chains wie Immutable X oder Pepe Unchained zu rechnen.

Mit den kommenden Ethereum-Upgrades sollen die Grenzen zwischen den verschiedenen Layer-2s noch weiter überwunden werden. Somit können sich die Nutzer die zeitaufwendigen Überbrückungsdienste sparen, was die Benutzererfahrung deutlich verbessern und die Massenadaption weiter vorantreiben kann.

Jetzt beliebte ETH-Layer-2 nicht verpassen!

Neue Layer-2 widmet sich erstmalig einem der beliebtesten Sektoren

Ein besonderes Potenzial im Bereich der Ethereum-Skalierungslösungen bietet der neue Pepe Unchained, welcher für Pepe und seine Freunde ein optimiertes Ökosystem zur Verfügung stellen will. Dieses soll sich durch eine hundertmal höhere Geschwindigkeit und die niedrigsten Gebühren auf dem Web3-Markt auszeichnen.

In der dritten Phase der Roadmap soll das Ökosystem ausgebaut werden, wobei jetzt schon die Spekulationen um den derzeit beliebtesten Krypto-Presale groß sind. Das Team jedoch bereits bekannt gegeben, dass es ein Block-Explorer, nahtlose Überbrückungsdienste und eine eigene DEX entwickelt werden. Ebenso wurde eine Memecoin-Launchplattform in Aussicht gestellt.

Überdies könnte es mit seinen attraktiveren Konditionen auch andere Entwickler aus der großen und einflussreichen Pepe-Community und darüber hinaus anziehen. Sollte es nur einen Bruchteil der Rekordgewinne anderer Memecoin-Launchplattformen erzielen, könnten sich Investoren über bedeutende Anstiege freuen.

Jetzt mehr über $PEPU erfahren!

Bemerkenswert ist auch, dass er nicht auf sekundären Chains wie seine größten Konkurrenten Pump.Fun und Sun.Pump, sondern auf Ethereum positioniert ist. Ebenso ermöglicht er im Gegensatz zu diesen nicht nur ein Investment in eine Layer-1 oder DEX, sondern in das Memetoken-Ökosystem davor. Denn der $PEPU-Coin ist der innerhalb dessen verwendete Rohstoff.

Dies verleiht Pepe Unchained seinen besonderen Nutzen und Wert. Angesichts der 10.000 bis 20.000 neuen Memecoins pro Tag, könnte $PEPU einer der erfolgreichsten Vertreter des Memetoken-Sektors werden und eine der höchsten Bewertungen erzielen. Noch ist er im Vorverkaufsangebot für 0,0096126 USD erhältlich.

Mit Pepe Unchained können Sie sich bis zur ersten Listung gegenüber Kursverlusten schützen sowie gleichzeitig Buchgewinne über schrittweise Preiserhöhungen im Vorverkauf und eine bereits jetzt gezahlte Staking-Rendite von 163 % erzielen. Angesichts der hohen Finanzierungssumme von 12,61 Mio. USD sind nicht mehr viele Coins verfügbar.

Jetzt Pepe Unchained entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.