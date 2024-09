Aber ebenso viele haben noch gar nichts von der neuen europäischen KI-Regulierung gehörtZwei Drittel brauchen Hilfe bei der Umsetzung des AI ActBitkom veranstaltet AI & Big Data Summit am 25. und 26. September in Berlin Berlin, 9. September 2024Seit Anfang August gilt der AI Act. Bisher haben sich in...

Den vollständigen Artikel lesen ...