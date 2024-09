Die neuen Displayschutzfolien enthalten 60 Post-Industrial-Recycled-(PIR)-Materialien1

Belkin, seit 40 Jahren eine führende Marke im Bereich Verbraucherelektronik, hat heute bekanntgegeben, dass eine neue Version seiner InvisiGlass-Kollektion für Displayschutzfolien erhältlich ist, die mit zertifiziertem recyceltem Glas hergestellt wird. Die InvisiGlass Displayschutzfolien-Kollektion ist jetzt auf belkin.com für iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max erhältlich.

Belkin InvisiGlass wird aus Glasmaterialien hergestellt, die während der Herstellung gesammelt und recycelt werden. Es ist gemäß dem Global Recycled Standard (GRS) zertifiziert und eingehend getestet, um erstklassige Qualität, Robustheit, Zuverlässigkeit und Klarheit zu garantieren, für die der Markenname bekannt ist.

Dank der Ionenaustausch-Technologie sind InvisiGlass-Displayschutzfolien 62 %2 stabiler als Displayschutzfolien aus Hartglas, aber nicht dicker oder schwerer. Sie bieten erstklassigen Schutz, ohne Look und Haptik des Geräts zu beeinträchtigen.

Die ScreenForce InvisiGlass-Kollektion besteht aus folgenden Produkten:

InvisiGlass 22,99 - das neue InvisiGlass ist ein Upgrade des Originalmaterials von InvisiGlass Ultra, das 2017 eingeführt wurde. Die neue, verbesserte Version enthält recyceltes Glas und da die Folien immer noch glatt und hauchdünn sind, beeinträchtigen sie die Berührungsempfindlichkeit des Touchscreens nicht.

22,99 - das neue InvisiGlass ist ein Upgrade des Originalmaterials von InvisiGlass Ultra, das 2017 eingeführt wurde. Die neue, verbesserte Version enthält recyceltes Glas und da die Folien immer noch glatt und hauchdünn sind, beeinträchtigen sie die Berührungsempfindlichkeit des Touchscreens nicht. InvisiGlass mit Sichtschutz 29,99 - bietet mit einem Sichtschutzfilter beim Abrufen von E-Mails, Webseiten, Texten und Fotos Schutz vor neugierigen Blicken. Es ist die ideale Lösung zur Ansicht von vertraulichen Dokumenten, zum Online-Banking, Surfen im Internet oder für Social Media.

Belkin InvisiGlass Displayschutzfolien werden in zu 100 recycelter Verpackung geliefert3. Das verwendete Papier wurde vom Forest Stewardship Council zertifiziert. Ein Reinigungstuch, ein Haftstreifen zur Staubentfernung, um Blasenbildung zu verhindern, und eine patentierte Positionierungsschale zur mühelosen akkuraten Anbringung sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen zu Belkin InvisiGlass finden Sie hier: www.belkin.com/screenforce/sustainability

Preis und Verfügbarkeit

Die Kollektion der Belkin InvisiGlass Displayschutzfolien für die neue iPhone 16-Produktreihe ist heute für 22,99 - 29,99 auf belkin.com erhältlich und wird bald weltweit bei ausgewählten größeren Einzelhändlern angeboten werden.

Über Belkin

Belkin, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Belkin hat sich seit seinen Anfängen in einer Garage in Südkalifornien 1983 zu einem vielseitigen globalen Technologieunternehmen entwickelt. Wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

1 Das Glas wurde zu mindestens 60 aus Post-Industrial-Recycling-Glas hergestellt und gemäß dem GRS zertifiziert.

2 Diese Displayschutzfolien können durchschnittlich bis zu 62 mehr Belastung standhalten als herkömmliche Hartglas-Displayschutzfolien, was in internen Tests nachgewiesen wurde.

3 Zu den recycelten Plastikkomponenten gehören die Positionierungsschale, die Unterlage, die obere Schutzfolie und die Schutzhüllen.

