Shanghai (ots/PRNewswire) -(Stetiges Wachstum des internationalen Geschäfts führte dazu, dass der Umsatz in Übersee 62,23 % des Umsatzes im Kerngeschäft ausmacht)SANY Heavy Industry (SANY) gab am 30. August seinen Halbjahresfinanzbericht 2024 bekannt. Das Unternehmen meldete 38,74 Mrd. Yuan (5,45 Mrd. USD) an Betriebseinnahmen für das erste Halbjahr 2024, was einem Rückgang von 1,95 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der den Aktionären der börsennotierten Unternehmen zurechenbare Nettogewinn um 4,80 % auf 3,57 Mrd. Yuan (503 Mio. USD) stieg.Trotz des schwierigen Weltmarkts konnte das Unternehmen, das auf dem Prinzip der "hochwertigen Entwicklung" beharrt, den Netto-Cashflow aus dem operativen Geschäft um 2.204,61 % auf 8,44 Milliarden Yuan (1,19 Milliarden USD) steigern.Schnelles internationales WachstumIn der ersten Hälfte des Jahres 2024 trieb SANY die Globalisierung durch die Erweiterung des globalen F&E- und Produktionslayouts, die Verbesserung der Aftermarket-Konstruktion und den Aufbau nachhaltiger Fähigkeiten für den globalen Betrieb weiter voran.Im ersten Halbjahr dieses Jahres verzeichnete SANY ein nachhaltiges Wachstum seiner internationalen Einnahmen. Das Unternehmen verzeichnete im Hauptgeschäft einen internationalen Umsatz von 23,54 Mrd. Yuan (3,31 Mrd. USD), was einem Wachstum von 4,79 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und 62,23 % des Umsatzes im Hauptgeschäft ausmacht.Dabei verzeichnete die Region Afrika einen bemerkenswerten Anstieg von 66,71 % auf 2,31 Mrd. Yuan (325 Mio. USD) im Vergleich zum Vorjahr, während die Region Asien und Australien mit 9,17 Mrd. Yuan (1,29 Mrd. USD) einen Zuwachs von 2,55 % verzeichnete. Die Region Europa erwirtschaftete 8,27 Milliarden Yuan, was einem stabilen Wachstum von 1,08 % entspricht, und der amerikanische Markt brachte 3,79 Milliarden Yuan ein, was einem Rückgang von 4,19 % entspricht.Führend beim Übergang zur DekarbonisierungIm Jahr 2024 hat SANY seine F&E-Anstrengungen im Bereich der neuen Energieprodukte intensiviert. In diesem Jahr wurden bereits mehr als 80 neue Energieprodukte auf den Markt gebracht, von denen mehrere den Durchbruch geschafft haben. So erhielt beispielsweise der elektrische Radlader SW956E mit seiner fortschrittlichen Energiespartechnologie, einschließlich der selbst entwickelten VCU und der intelligenten Klimaanlage mit variabler Frequenz, einen Auftrag über 200 Einheiten aus Indonesien.Im Bereich der technologischen Forschung und Entwicklung hat SANY etwa 30 Patente im Zusammenhang mit kohlenstoffarmen Technologien erhalten, darunter die erste industrielle P2-MT-Hybridtechnologie, die Stromunterbrechungen beim Schalten von schweren Nutzfahrzeugen reduziert und durch eine rationelle Kalibrierung der Software beträchtliche Kraftstoffeinsparungen erzielt und damit die Technologielücke bei Hybridprodukten schließt.Bedeutende FuE- und InnovationsergebnisseGeleitet von der Strategie "Globalisierung, Digitalisierung, Dekarbonisierung" investierte SANY erheblich in Forschung und Entwicklung. Im ersten Halbjahr 2024 stellte das Unternehmen 2,61 Milliarden Yuan (367 Millionen USD) für Forschung und Entwicklung bereit. SANY beschäftigte 6.320 F&E-Mitarbeiter, von denen 39 % einen Postgraduiertenabschluss oder einen höheren Abschluss haben.Im Bereich des geistigen Eigentums meldete SANY 575 Patente an, von denen 357 Erfindungspatente waren und 351 erteilt wurden.Darüber hinaus hat SANY im ersten Halbjahr 2024 eine Reihe innovativer Produkte auf den Markt gebracht, darunter den Bergbaubagger SY2000, die dritte Generation des mittelgroßen RC-Baggers, den 33-Meter-Pumpenwagen und den Autokran STC2000C8-8.