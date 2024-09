Welche Kryptowährungen profitieren von Harris Wahlsieg?

Auf der dezentralen Wettplattform Polymarket hat Trump mit 52 % wieder die Führung übernommen und Kamala liegt mit 46 % hinter ihm. Dennoch wird es zu einem harten Wahlkampf, der einige Überraschungen bereithalten kann, wie die Verkündung Putins, dass Harris seine Favoritin sei.

Ihre politischen Pläne haben die Kryptowährungen bisher mit keinem Wort erwähnt. Lediglich allgemein wird geschrieben, dass sie dafür sorgen will, dass Amerika die Führung bei wichtigen Industrien der Zukunft haben soll, wie Halbleiter, saubere Energie, KI und andere. Dies dürfte sicherlich die Erwartungen einiger aus der Kryptoindustrie etwas enttäuscht haben.

Sofern Harris Wahlsieg nicht in dem von einigen prophezeiten Armageddon des Kryptomarktes endet, möchten wir uns einmal anschauen, welche Coins davon profitieren könnten. Denn einige von ihnen sind mit den Idealen der Demokraten vereinbar oder könnten gerade durch ihre Politik ein größeres Interesse bei den Nutzern hervorrufen.

Etablierte Coins

Einige Kryptowährungen sind mittlerweile bereits in der TradFi-Welt angekommen und aus dieser nur noch schwer wegzudenken, sofern es nicht zu einem vollständigen Verbot der digitalen Assets aufgrund der Gefährdung der Macht des US-Dollars kommt. Dennoch haben sie mittlerweile eine gewisse Akzeptanz gewonnen, während ihre Systemrelevanz zunimmt.

Bitcoin (BTC) wurde von der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde als dezentral genug eingeschätzt. Unter anderem erfolgte auch deswegen zuerst die Genehmigung für diesen Coin. Immer mehr Vermögensverwalter, Pensionsfonds und Wohlhabende investieren nun durch die leichtere Möglichkeit der ETFs in diesen und so wird er immer mehr "too big to fail"

Ethereum (ETH) ist zuerst von Unsicherheiten bezüglich der potenziellen Klassifizierung als Wertpapier umgeben worden. Dennoch hat die SEC vor der Zulassung der ETFs ihre Ermittlungen eingestellt. Die hohe Anzahl von Validatoren reduziert dabei das Risiko, als zentral eingestuft zu werden. Ebenso würde es laut Anwalt Steven Nerayoff und seinem ETHGate Korruption zwischen ETH-Gründern und SEC-Beamten geben.

CBDC

Die Demokraten gelten tendenziell als an CBDC interessiert und deshalb könnten die Kryptowährungen, welche sich in diesem Bereich beschäftigen, ebenfalls von dem Wahlergebnis profitieren.

Ripple (XRP) ist der Marktführer im Bereich der CBDCs und hat bereits mit mehr als zehn Ländern an den digitalen Zentralbankwährungen gearbeitet und weitere sollen mit dem Gedanken spielen, wobei die ersten Ergebnisse laut Verantwortlichen aus Palau überzeugend waren. Hinzu kommen 200 Partner aus 55 Ländern. Auch die BRICS-Länder könnten ihn übernehmen, während er schon von SWIFT in dem Framework geladen wird.

Ethereum (ETH) konnte im Bereich der CBDCs unter anderem die norwegische Zentralbank für ein Projekt gewinnen. Aber auch die Bank of Thailand hat zusammen mit ConsenSys ein CBDC-Prototyp auf Ethereum gestartet. Hinzu kommt die Société Générale, die ein CBDC-Projekt mit Abwicklung von digitalen Wertpapieren entwickelt und erforscht.

Hedera Hashgraph (HBAR) konnte sich mit seiner dezentralen Micropayment-Plattform Dropp bereits einen Platz in dem neuen Echtzeitzahlungssystem FedNow sichern, welches im Jahr 2023 eingeführt und bereits als heimliches CBDC-Projekt interpretiert wurde. Die Blockchain ist besonders klimafreundlich, was sicherlich gut bei den Demokraten ankommen dürfte.

Stellar (XLM) beschäftigt sich ebenfalls mit den CBDCs und hat mit der Reserve Bank of Australia eine Partnerschaft aufgebaut. Zudem wird mit der Novatti Group an einem an den australischen Dollar gebundenen Stablecoin eAUDD gearbeitet, welcher die Transparenz und das Vertrauen in CBDCs stärken soll. Ebenso hat sich Stellar mit an der Entwicklung einer CBDC für die ukrainische Regierung beteiligt.

Algorand (ALGO) wurde von der schwedischen Riksbank für eine e-Krona getestet, welche das Land möglicherweise herausgeben will. Zudem werden von Algorand hybride CBDC-Modelle ermöglicht, welche für Retail- und Wholesale genutzt werden können. Dabei legt es Wert darauf, dass diese möglichst umweltfreundlich sind.

Weitere Krypto-Investments, die von Harris Sieg profitieren können

Etwas spekulativere Trader können sich auch auf dem Markt der Memecoins probieren und zum Zeitpunkt von Wahldebatten oder der Entscheidung auf die entsprechenden Coins mit Bezug zu Kamala Harris investieren, wie Kamala Horris. Allerdings sind diese sehr volatil und können schnell wieder fallen.

Zudem gibt es ein paar Kryptowährungen, welche im Bereich der Nachhaltigkeit angesiedelt sind. Dazu zählen IMPT, C+Charge, Ecoterra und einige andere. Allerdings handelt es sich bei diesen um weniger etablierte Projekte. Hinzu kommen einige Blockchains, welche besonders nachhaltig gestaltet wurden, wie Solana, Hedera Hashgraph, IOTA, Cardano, Algorand und Tezos.

Aber auch nachhaltige Miner könnten von den Maßnahmen der Demokraten im Vergleich zu ihren Konkurrenten profitieren. Dennoch werden sie ebenso potenziell durch steigende Energiepreise in ihrer Profitabilität beeinträchtigt. Besonders umweltfreundlich ist CleanSpark, aber auch Riot Platforms und Marathon Digital Holding engagieren sich stärker in diesem Bereich.

Da sich die Demokraten zumindest in letzter Zeit laut Aussagen vieler, wie dem ehemaligen Demokraten Robert F. Kennedy Jr., auch als Verfechter der Internetzensur gezeigt haben, könnten dezentrale Social-Media-Dienste ohne Zensur an Bedeutung gewinnen.

Einige der besten Lösungen wie Mastodon, Rumble, Farcaster, OpenSocial, DSCVR und Lens bieten jedoch keine Investmentmöglichkeit. Ebenso haben die Entwickler erst heute friend.tech aufgegeben. Lediglich TON könnte als dessen Blockchain als ein Teil des Telegram-Messengers verstanden werden, welcher nun jedoch seit der Festnahme Durovs stärker zensiert wird.

Fazit zu den Auswirkungen eines Wahlsieges von Kamala Harris für den Kryptomarkt

Die Operation Chokepoint 2.0 mit ihren jüngsten Angriffen gegenüber kryptofreundlichen Banken in den USA und die Vorbereitung der CBDCs können Anleger Sorgen bereiten. Andererseits zeigen die Genehmigungen der ETFs, dass selbst unter den Demokraten Fortschritte bezüglich der Adaption und Akzeptanz von Kryptowährungen möglich sind.

Tendenziell ist mit deutlich härteren Regulierungen und auch weniger Zulassungen von neuen Krypto-Investmentprodukten zu rechnen. Dennoch könnten einige Kryptowährungen gerade unter den Demokraten prosperieren. Welche Coins und Krypto-Investments von einem Wahlsieg von Trump profitieren können, erfahren Sie in den kommenden Tagen von uns!

Ebenfalls nicht außer Acht lassen sollten Sie den zurzeit beliebtesten Krypto-Presale Pepe Unchained. Dieser entwickelt eine neuartige Ethereum-Skalierungslösung mit einem Memecoin-Ökosystem, das viele seiner Hauptkonkurrenten, welche nur auf sekundären Chains sind wie Pump.Fun und Sun.Pump vertreten sind, in den Schatten stellen kann.

Dabei können die Anleger direkt in das Memetoken-Ökosystem ohne Umwege wie DEXs und Layer-1s investieren. Somit werden die Tokeninhabern zu einer Art Schaufelverkäufer für die im Goldrausch befindlichen Memecoin-Trader. Denn es handelt sich um einen digitalen Rohstoff, der von allen Nutzern wie Entwicklern und Investoren gebraucht wird.

Er soll mithilfe seiner Blockchain für günstige, schnelle, transparente und faire Bedingungen auf dem Memecoin-Markt sorgen. Somit kann er den Spaß, die Unterhaltung und das Renditepotenzial der Memetoken mit den auf Sicherheit ausgerichteten Idealen auf eine Linie bringen.

Daher könnte auch Pepe Unchained den nächsten Memecoin-Superzyklus anführen und ein neues Zeitalter für den bisher nutzlosen Pepe und seine von der Ethereum-Blockchain belasteten Memetoken-Freunde einleiten. Viele wollten sich die einmalige Chance nicht entgehen lassen und haben schon $PEPU-Coins für 12,62 Mio. USD gekauft.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.