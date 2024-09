Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Personalie

Bellevue erweitert Salesteam im Markt Schweiz



10.09.2024 / 07:09 CET/CEST





Medienmitteilung vom 10. September 2024 Bellevue erweitert Salesteam im Markt Schweiz Mit Livia Zanini stösst eine erfahrene Kundenberaterin als Senior Sales Switzerland zu Bellevue Asset Management. In ihrer neuen Rolle ist sie für die Betreuung von Intermediären wie Banken und Vermögensverwaltern in der Deutschschweiz zuständig. Mit Livia Zanini wird das Vertriebsteam unter der Leitung von Sandro Tiziani zukunftsweisend erweitert. Zuvor war sie bei BlackRock als Senior Sales für Wholesale-Kunden tätig und hat umfangreiche Kenntnisse im Vertrieb von aktiven und indexierten Investmentfonds, Hedgefonds sowie Privatmarktstrategien gewonnen. Darüber hinaus hat sie in verschiedenen Positionen bei Julius Bär und UBP SA/Coutts & Co gearbeitet. Livia Zanini besitzt einen Master-Abschluss in Banking & Finance und ist CFA Charterholder. «Die Verstärkung unseres Salesteams mit Livia Zanini ist ein weiterer Schritt zur Intensivierung unserer Kundenbeziehungen in der Deutschschweiz. Ihre umfassende Expertise und ihr tiefes Verständnis für spezialisierte Produkte entsprechen ideal unserem Anspruch, unseren Kunden passende Anlagelösungen anzubieten. Mit ihrer Unterstützung werden wir unsere Präsenz im Markt weiter ausbauen und die Kundenbeziehungen noch umfassender pflegen können», erläutert Sandro Tiziani, Leiter Vertrieb Schweiz bei Bellevue. «Bellevue bietet ein einzigartiges Umfeld, um meine Erfahrungen im Vertrieb und in der Beratung von anspruchsvollen Investoren weiter einzubringen. Die Kombination aus innovativen Anlagestrategien und einem starken Fokus auf individuelle Kundenbedürfnisse eröffnet spannende Möglichkeiten, um gemeinsam mit unseren Partnern nachhaltige Wertschöpfung zu erzielen», ergänzt Livia Zanini. Kontakt

Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht/Zürich,

Tanja Chicherio, Tel. +41 44 267 67 09, tch@bellevue.ch www.bellevue.ch

