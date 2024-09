The following instruments on XETRA do have their first trading 10.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.09.2024Aktien1 JP3342000001 Sanyo Special Steel Co. Ltd.2 CA38150G1028 Goldhills Holding Ltd.3 BMG174341047 Brookfield Wealth Solutions Ltd.Anleihen1 NO0013331223 Golar LNG Ltd.2 NO0012423476 International Petroleum Corp.3 USQ60976AD18 Mineral Resources Ltd.4 NO0013256099 Paratus Energy Services Ltd.5 NO0013200543 SFL Corp. Ltd.6 USH42097EY93 UBS Group AG7 USX9518SAB44 UPM Kymmene Corp.8 NO0013277566 BioCirc Group Holding ApS9 DE000DW6AEU5 DZ BANK AG10 DE000DW6AE01 DZ BANK AG11 DE000DW6AE27 DZ BANK AG12 DE000DW6AEW1 DZ BANK AG13 DE000DW6AE19 DZ BANK AG14 DE000DW6AEY7 DZ BANK AG15 DE000DW6AEX9 DZ BANK AG16 DE000DW6AEV3 DZ BANK AG17 DE000DW6AEZ4 DZ BANK AG18 NO0013325407 Mutares SE & Co. KGaA19 USU0538GAB87 Avient Corp.20 XS2866204691 Aviva PLC21 USP32133CH47 Banco de Credito e Inversiones [BCI]22 US21871XAT63 Corebridge Financial Inc.23 USJ12075BA40 Denso Corp.24 XS2900264586 International Development Association25 XS2897290115 Loomis AB26 US66815M2T37 Northwestern Mutual Global Funding27 USP7464EAS56 Pampa Energia S.A.28 XS2897383043 Pegasus Hava Tasimaciligi A.S.29 XS2890435865 Powszechna Kasa Oszczednosci [PKO] Bank Polski S.A.30 XS2897322769 Triodos Bank NV31 USP989MJBV29 YPF S.A.32 US984245AY67 YPF S.A.33 DE000SW0AD06 Société Générale S.A.